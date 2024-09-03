Московський НПЗ призупинив перегонку нафти після атаки дронів, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерела агентства зазначили, що завод може відновити переробку на установці після ремонту за п'ять-шість днів.

На установку "Євро+" припадає близько 50% загальної потужності заводу з первинної переробки нафти, адже її установка з перегонки сирої нафти CDU-6 має потужність 6 млн тонн нафти на рік.

До складу "Євро+" також входить установка риформінгу потужністю 1 млн тонн на рік та установка гідроочищення дизельного палива потужністю 2 млн тонн на рік.

Московський НПЗ належить "Газпромнефти" - нафтовому підрозділу російського газового гіганта "Газпром".

У 2023 році завод переробив 11,6 млн тонн нафти, виробивши 2,6 млн тонн бензину, 3,3 млн тонн газойлю, 2,3 млн тонн мазуту і 0,9 млн тонн авіаційного палива.