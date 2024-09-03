ua en ru
Вт, 03 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Московський НПЗ призупинив перегонку нафти після атаки дронів, - Reuters

Москва, Росія, Вівторок 03 вересня 2024 01:19
UA EN RU
Московський НПЗ призупинив перегонку нафти після атаки дронів, - Reuters Фото: Московський нафтопереробний завод (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

Внаслідок нещодавньої атаки дронів, Московський нафтопереробний завод (НПЗ) призупинив роботу установки комбінованої переробки нафти "Євро+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерела агентства зазначили, що завод може відновити переробку на установці після ремонту за п'ять-шість днів.

На установку "Євро+" припадає близько 50% загальної потужності заводу з первинної переробки нафти, адже її установка з перегонки сирої нафти CDU-6 має потужність 6 млн тонн нафти на рік.

До складу "Євро+" також входить установка риформінгу потужністю 1 млн тонн на рік та установка гідроочищення дизельного палива потужністю 2 млн тонн на рік.

Московський НПЗ належить "Газпромнефти" - нафтовому підрозділу російського газового гіганта "Газпром".

У 2023 році завод переробив 11,6 млн тонн нафти, виробивши 2,6 млн тонн бензину, 3,3 млн тонн газойлю, 2,3 млн тонн мазуту і 0,9 млн тонн авіаційного палива.

Атака дронів на Московський НПЗ

В ніч на 1 вересня понад 150 ударних дронів атакували 16 областей Російської Федерації.

Зокрема, у Москві в районі Капотня безпілотники атакували Московський НПЗ. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що кілька безпілотників спричинили пожежу в "окремому технічному приміщенні" підприємства.

Додамо, що наприкінці серпня українські дрони-камікадзе уразили російську нафтобазу "Атлас" в Ростовській області біля міста Каменськ-Шахтинський.

Рятувальники довго не могли приборкати пожежу. На нафтобазі гриміли повторні вибухи, вогонь охоплював нові резервуари.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НПЗ
NEWS
Харків знову під ударом. Чи має Україна можливість закрити небо над містом
Харків знову під ударом. Чи має Україна можливість закрити небо над містом
DAILY
Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії