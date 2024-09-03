Московський НПЗ призупинив перегонку нафти після атаки дронів, - Reuters
Внаслідок нещодавньої атаки дронів, Московський нафтопереробний завод (НПЗ) призупинив роботу установки комбінованої переробки нафти "Євро+".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Джерела агентства зазначили, що завод може відновити переробку на установці після ремонту за п'ять-шість днів.
На установку "Євро+" припадає близько 50% загальної потужності заводу з первинної переробки нафти, адже її установка з перегонки сирої нафти CDU-6 має потужність 6 млн тонн нафти на рік.
До складу "Євро+" також входить установка риформінгу потужністю 1 млн тонн на рік та установка гідроочищення дизельного палива потужністю 2 млн тонн на рік.
Московський НПЗ належить "Газпромнефти" - нафтовому підрозділу російського газового гіганта "Газпром".
У 2023 році завод переробив 11,6 млн тонн нафти, виробивши 2,6 млн тонн бензину, 3,3 млн тонн газойлю, 2,3 млн тонн мазуту і 0,9 млн тонн авіаційного палива.
Атака дронів на Московський НПЗ
В ніч на 1 вересня понад 150 ударних дронів атакували 16 областей Російської Федерації.
Зокрема, у Москві в районі Капотня безпілотники атакували Московський НПЗ. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що кілька безпілотників спричинили пожежу в "окремому технічному приміщенні" підприємства.
Додамо, що наприкінці серпня українські дрони-камікадзе уразили російську нафтобазу "Атлас" в Ростовській області біля міста Каменськ-Шахтинський.
Рятувальники довго не могли приборкати пожежу. На нафтобазі гриміли повторні вибухи, вогонь охоплював нові резервуари.
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