Три роки в окупації: Україна повернула ще одного 17-річного хлопця

Хлопець ще у 2022 році опинився в окупації та був змушений виїхати до РФ.

"Повернення стало можливим завдяки зусиллям Української мережі за права дитини", - зазначив він.

За словами Єрмака, 17‑річний юнак тепер нарешті на батьківщині - його зустріли мама та сестра, які чекали на нього кілька років.

Це вже одна з сотень успішних евакуацій дітей, відправлених на контрольовані агрессором території або вивезених до РФ.

Ініціатива Bring Kids Back UA, запущена за розпорядженням президента, спрямована на повернення українських дітей, незаконно вивезених або депортованих під час війни.

"Виконуємо завдання президента - повернути всіх українських дітей додому", - написав він.