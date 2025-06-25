Три года в оккупации: Украина вернула еще одного 17-летнего парня

Парень еще в 2022 году оказался в оккупации и был вынужден уехать в РФ.

"Возвращение стало возможным благодаря усилиям Украинской сети за права ребенка", - отметил он.

По словам Ермака, 17-летний юноша теперь наконец на родине - его встретили мама и сестра, которые ждали его несколько лет.

Это уже одна из сотен успешных эвакуаций детей, отправленных на контролируемые агрессором территории или вывезенных в РФ.

Инициатива Bring Kids Back UA, запущенная по распоряжению президента, направлена на возвращение украинских детей, незаконно вывезенных или депортированных во время войны.

"Выполняем задание президента - вернуть всех украинских детей домой", - написал он.