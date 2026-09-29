UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Три роки у бігах від в'язниці: НАБУ розшукало суддю-хабарника

20:43 29.09.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: затримання Андрія Леонова (t.me/nab_ukraine)

Засудженй за хабарництво служитель Феміди з Дніпра три роки ховався від правоохоронців. Причому іноді маскувався під поліцейського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного антикорупційного бюро у Telegram.

Розшукано суддю-втікача з Дніпра

НАБУ і САП розшукали колишнього суддю Бабушкінського районного суду міста Дніпра Андрія Леонова. Він понад три роки переховувався від відбування покарання.

У травні 2018 року суддю викрили на вимаганні 30 тисяч доларів США хабаря та отриманні частини цієї суми.

За гроші він обіцяв визнати фермерське господарство потерпілим. І винести у справі про рейдерство та підроблення документів вирок без позбавлення волі.

У березні 2023 року ВАКС визнав Андрія Леонова винним:

  • призначили 11 років позбавлення волі,
  • заборонили обіймати посаду судді протягом трьох років,
  • конфіскували усе належне йому майно.

Однак на оголошення вироку та розгляд апеляції Леонов не прийшов. У червні 2023 року його оголосили в розшук.

Щоб залишатися непомітним, він:

  • переховувався у таємних приміщеннях,
  • пересувався малолюдними маршрутами,
  • використовував автомобілі зі зміненими номерами та двоколісний транспорт,
  • одягав форму Національної поліції України.

Наразі затриманого вже доправлено до слідчого ізолятора, повідомили у НАБУ.

Раніше РБК-УКраїна писало, що фігурант справи "Карфаген" про "кришування" мережі шахрайських кол-центрів Сергій Куций, водій прокурора ОГП Сергія Кропиви, вийшов із-під варти під заставу у 3 мільйона гривень.

Крім того, раніше НАБУ та САП оприлюднили деталі розслідування, яке отримало назву "Карфаген". Як з'ясувалося, один із високопосадовців Офісу генпрокурора міг "кришувати" шахрайські колл-центри.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДніпроНАБУХабар