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Три года в бегах от тюрьмы: НАБУ разыскало судью-взяточника

20:43 29.09.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: задержание Андрея Леонова (t.me/nab_ukraine)

Осужденный за взяточничество служитель Фемиды из Днепра три года скрывался от стражей порядка. Причем иногда маскировался под полицейского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального антикоррупционного бюро в Telegram.

Разыскан беглый судья из Днепра

НАБУ и САП разыскали бывшего судью Бабушкинского районного суда города Днепра Андрея Леонова. Он более трех лет скрывался от отбывания наказания.

В мае 2018 года судья разоблачили на вымогательстве 30 тысяч долларов США взятки и получении части этой суммы.

За деньги он обещал признать фермерское хозяйство потерпевшим. И вынести по делу о рейдерстве и подлоге документов приговор без лишения свободы.

В марте 2023 года ВАКС признал Андрея Леонова виновным:

  • назначили 11 лет лишения свободы,
  • запретили занимать должность судьи в течение трех лет,
  • конфисковали все принадлежащее ему имущество.

Однако на оглашение приговора и рассмотрение апелляции Леонов не пришел. В июне 2023 года его объявили в розыск.

Чтобы оставаться незаметным, он:

  • скрывался в тайных помещениях,
  • передвигался малолюдными маршрутами,
  • использовал автомобили с измененными номерами и двухколесный транспорт,
  • одевал форму Национальной полиции Украины.

В настоящее время задержанный уже доставлен в следственный изолятор, сообщили в НАБУ.

Ранее РБК-Украина писало, что фигурант дела "Карфаген" о "крышевании" сети мошеннических колл-центров Сергей Куций, водитель прокурора ОГП Сергея Крапивы, вышел из-под стражи под залог в 3 миллиона гривен.

Кроме того, ранее НАБУ и САП обнародовали детали расследования , которое получило название "Карфаген". Как выяснилось, один из чиновников Офиса генпрокурора мог "крышевать" мошеннические колл-центры.

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