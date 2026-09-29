Три года в бегах от тюрьмы: НАБУ разыскало судью-взяточника

Разыскан беглый судья из Днепра

НАБУ и САП разыскали бывшего судью Бабушкинского районного суда города Днепра Андрея Леонова. Он более трех лет скрывался от отбывания наказания.

В мае 2018 года судья разоблачили на вымогательстве 30 тысяч долларов США взятки и получении части этой суммы.

За деньги он обещал признать фермерское хозяйство потерпевшим. И вынести по делу о рейдерстве и подлоге документов приговор без лишения свободы.

В марте 2023 года ВАКС признал Андрея Леонова виновным:

назначили 11 лет лишения свободы,

запретили занимать должность судьи в течение трех лет,

конфисковали все принадлежащее ему имущество.

Однако на оглашение приговора и рассмотрение апелляции Леонов не пришел. В июне 2023 года его объявили в розыск.

Чтобы оставаться незаметным, он:

скрывался в тайных помещениях,

передвигался малолюдными маршрутами,

использовал автомобили с измененными номерами и двухколесный транспорт,

одевал форму Национальной полиции Украины.

В настоящее время задержанный уже доставлен в следственный изолятор, сообщили в НАБУ.