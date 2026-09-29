Три года в бегах от тюрьмы: НАБУ разыскало судью-взяточника

Осужденный за взяточничество служитель Фемиды из Днепра три года скрывался от стражей порядка. Причем иногда маскировался под полицейского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального антикоррупционного бюро в Telegram.
НАБУ и САП разыскали бывшего судью Бабушкинского районного суда города Днепра Андрея Леонова. Он более трех лет скрывался от отбывания наказания.
В мае 2018 года судья разоблачили на вымогательстве 30 тысяч долларов США взятки и получении части этой суммы.
За деньги он обещал признать фермерское хозяйство потерпевшим. И вынести по делу о рейдерстве и подлоге документов приговор без лишения свободы.
В марте 2023 года ВАКС признал Андрея Леонова виновным:
Однако на оглашение приговора и рассмотрение апелляции Леонов не пришел. В июне 2023 года его объявили в розыск.
Чтобы оставаться незаметным, он:
В настоящее время задержанный уже доставлен в следственный изолятор, сообщили в НАБУ.
Ранее РБК-Украина писало, что фигурант дела "Карфаген" о "крышевании" сети мошеннических колл-центров Сергей Куций, водитель прокурора ОГП Сергея Крапивы, вышел из-под стражи под залог в 3 миллиона гривен.
Кроме того, ранее НАБУ и САП обнародовали детали расследования , которое получило название "Карфаген". Как выяснилось, один из чиновников Офиса генпрокурора мог "крышевать" мошеннические колл-центры.