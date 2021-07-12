Три рекорда и серия пенальти: Италия стала чемпионом Европы

Итальянцы ощутили, что хоть и являются номинальными хозяевами, но играют явно в гостях с первых секунд появления на газоне стадиона "Уэмбли" - английские фаны освистали игроков "скуадры адзурры" как только те вышли из-под трибунного помещения.

А уже после стартового свистка давление итальянцам добавили и игроки Англии, которые достаточно активно прессинговали с первых секунд. И такая тактика дала свои плоды. Уже на второй минуте Кейн разогнал атаку Англии, отпасовав на правый фланг на Трипьера. Тот навесил в штрафную, где на углу вратарской Шоу с лета вколотил мяч в сетку от ближней штанги - 1:0. Сразу вспомнился гол украинца Зинченко в ворота Швеции в четвертьфинале. К слову, гол Шоу стал самым быстрым в истории финалов чемпионатов Европы.

Англия еще несколько минут поатаковала, однако далее вернулась к привычному для себя прагматичному футболу - практически всегда на этом Евро, когда англичане выходили вперед, они делали акцент на обороне. И особых моментов у итальянцев в первом тайме не было. Разве что можно вспомнить опасный удар из-за пределов штрафной от Кьезы, который "выгрыз" мяч у двоих англичан в центре поля, убежал от Райса и пробил в сантиметрах от штанги английских ворот. Пикфорт на удар не реагировал.

Во втором тайме ситуация кардинально не поменялась - итальянцы больше атаковали, англичане оборонялись. Сперва у Италии был опаснейший стандарт близи штрафной, но Инсинье пробил выше вратарской "девятки". А затем на 62-й минуте вновь Кьеза взял на себя инициативу и пробил с пределов штрафной из-под защитников прямо в угол английских ворот, но отличный сейв совершил Пикфорд.

Но уже через пять минут Италия все же сравняла счет. Причем сделала это после углового. Сперва Вератти выиграл борьбу и пробил головой в ближний угол, но свои ворота при помощи еще и штанги спас английский кипер, однако на добивание успел Бонуччи - 1:1. Таким образом итальянский центрбэк стал самым возрастным автором гола в финалах Евро - ему 34 года и 71 день.

А еще через семь минут Италия имела еще один хороший шанс для взятия ворот - после длинной передачи со своей половины поля Берарди с лета не смог попасть в створ ворот Англии с пределов штрафной.

Но до конца основного времени никто из команд забить еще раз не смог - в итоге еще два дополнительных тайма по 15 минут.

Под конец первой 15-минутки очень опасно было у ворот Англии. На правом фланге Уокер неудачно в подкате пролетел мимо мяча, тот оказался у Эмерсона, который прострелил во вратарскую на вбегающего Бернардески. Форварда Италии на долю секунды опередил Пикфорд.

Практически весь второй овертайм Англия провела на половине поля Италии, за исключением последних минут. Но все же судьбу матча решала серия послематчевых пенальти.

Англичане получили преимущество - вторым ударом не смог переиграть Пикфорда Белотти. Однако далее дважды подряд не реализовали пенальти игроки Англии - Рэшфорд попал в штангу, а удар Санчо отбил Доннарумма. Мог ставить точку Жоржиньо, но его удар героично отбил Пикфорд, оставив шанс англичанам вернуться. Но последний удар не смог реализовать Сака - сейв от Доннаруммы. В итоге Италия стала чемпионом Европы.

Причем итальянцы стали единственной сборной в истории Евро, которая дважды подряд выигрывала серии пенальти - в полуфинале "скуадра адзурра" переиграла Испанию.

Это второй титул чемпионов Европы для Италии. Впервые триумф итальянцы праздновали в далеком 1968-м году.