Три речі, які не можна ігнорувати, якщо хочете мати здорові зуби та ясна

Що може нашкодити яснам

Часто люди нехтують здоров’ям своїх ясен, зосереджуючись виключно на підтримці чистоти зубів.

Доктор Кейт Фабрикант розповіла, що ясна відіграють вирішальну роль у підтримці та захисті зубів, діючи як подушка та бар’єр проти бактерій.

"Здорові ясна міцно тримають зуби, захищаючи їх від інфекцій, які можуть призвести до серйозних стоматологічних проблем", - сказала вона.

Дослідження показали, що семеро з десяти людей не користуються зубною ниткою щодня, але це важливий метод підтримки здоров’я ясен. Щобільше, три чверті не уникають солодких снеків, а дві третини ніколи не чистять язик.

Користуватися зубною ниткою рекомендується щодня, бажано перед сном. Це допомагає:

видалити залишки їжі між зубами

зменшити ризик карієсу міжзубних поверхонь

запобігти запаленню ясен (гінгівіт і пародонтит)

зменшити утворення зубного нальоту

Солодкі снеки (печиво, цукерки, батончики, газовані напої тощо) шкодять як зубам, так і яснам. Цукор - це їжа для бактерій в порожнині рота. Тоді вони виділяють кислоту, яка руйнує емаль, викликаючи карієс.

Важливо знати, що підтримка оптимального здоров’я ясен має вирішальне значення для загальної гігієни та самопочуття порожнини рота.

Язик - це одна з найбільш бактеріально насичених частин ротової порожнини. Без регулярного чищення на його поверхні накопичуються бактерії, залишки їжі та мертві клітини. Однією з найчастіших причин неприємного запаху є саме нечистий язик.

Ознаки здорових ясен

Здорові ясна зазвичай рожеві, щільно прилягають до зубів без кровоточивості, набряку чи болю, тоді як нездорові можуть призвести до захворювань, втрати зубів і навіть вплинути на здоров’я серця.

Здорові ясна прилягають щільно до зубів і не виглядають пухкими чи розпухлими. Під час чищення зубів або використання зубної нитки ясна не повинні кровоточити.

Регулярні стоматологічні огляди, правильне чищення зубів пастою та використання зубної нитки - все це важливо для збереження здоров'я.