Три вещи, которые нельзя игнорировать, если хотите иметь здоровые зубы и десны

Неправильный уход за зубами может иметь серьезные последствия для здоровья десен - от воспалений до потери зубов. Многие люди, не подозревая, ежедневно совершают типичные ошибки, которые лишь усугубляют ситуацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт The Mirror.
Часто люди пренебрегают здоровьем своих десен, сосредотачиваясь исключительно на поддержании чистоты зубов.
Доктор Кейт Фабрикант рассказала, что десны играют решающую роль в поддержании и защите зубов, действуя как подушка и барьер против бактерий.
"Здоровые десны крепко держат зубы, защищая их от инфекций, которые могут привести к серьезным стоматологическим проблемам", - сказала она.
Исследования показали, что семь из десяти людей не пользуются зубной нитью ежедневно, но это важный метод поддержания здоровья десен. Более того, три четверти не избегают сладких снеков, а две трети никогда не чистят язык.
Пользоваться зубной нитью рекомендуется ежедневно, желательно перед сном. Это помогает:
Сладкие снеки (печенье, конфеты, батончики, газированные напитки и т.д.) вредят как зубам, так и деснам. Сахар - это пища для бактерий в полости рта. Тогда они выделяют кислоту, которая разрушает эмаль, вызывая кариес.
Важно знать, что поддержание оптимального здоровья десен имеет решающее значение для общей гигиены и самочувствия полости рта.
Язык - это одна из самых бактериально насыщенных частей ротовой полости. Без регулярной чистки на его поверхности накапливаются бактерии, остатки пищи и мертвые клетки. Одной из самых частых причин неприятного запаха является именно нечистый язык.
Здоровые десны обычно розовые, плотно прилегают к зубам без кровоточивости, отека или боли, тогда как нездоровые могут привести к заболеваниям, потере зубов и даже повлиять на здоровье сердца.
Здоровые десны прилегают плотно к зубам и не выглядят пухлыми или распухшими. Во время чистки зубов или использования зубной нити десны не должны кровоточить.
Регулярные стоматологические осмотры, правильная чистка зубов пастой и использование зубной нити - все это важно для сохранения здоровья.
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