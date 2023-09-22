UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Три райони Одеси завтра будуть без світла: названо години

Фото: в Одесі відбудеться планове відключення світла (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Завтра, 23 вересня, в декількох районах Одеси вимкнуть світло. Це необхідно для проведення ремонтних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Завтра з 05:00 до 18:00 відбудеться планове відключення світла на вимогу Одеської ТЕЦ для проведення ремонтів в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду", - повідомили в компанії.

За їх даними, планове відключення відбудеться у:

  • Приморському,
  • Хаджибейському,
  • та Пересипському районах міста. 

"ДТЕК забезпечить світлом від резервних електроліній об’єкти критичної інфраструктури та клієнтів, де це технічно можливо зробити", - додали в компанії. 

Світло в Одесі

В Одесі та області періодично виникають проблеми з електроенергією. Зазвичай вони пов'язані з ремонтними роботами або ж російськими обстрілами.

Так, 6 вересня через атаку дронів по Одеській області мешканці Кілії частково залишились без світла.

А 19 серпня в Одеському районі відключали світло через ремонтні роботи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаЕлектроенергія