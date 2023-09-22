Три района Одессы завтра будут без света: названы часы

"Завтра с 05:00 до 18:00 состоится плановое отключение света по требованию Одесской ТЭЦ для проведения ремонтов в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду", - сообщили в компании.

По их данным, плановое отключение состоится в:

Приморском,

Хаджибейском,

и Пересыпском районах города.

" ДТЭК обеспечит светом от резервных электролиний объекты критической инфраструктуры и клиентов, где это технически возможно сделать", - добавили в компании.

Свет в Одессе

В Одессе и области периодически возникают проблемы с электроэнергией. Обычно они связаны с ремонтными работами или российскими обстрелами.

Так, 6 сентября из-за атаки дронов по Одесской области жители Килии частично остались без света.

А 19 августа в Одесском районе отключали свет из-за ремонтных работ.

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