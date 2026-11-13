Три райони Київщини можуть залишатися без світла до 20 годин на добу, - чиновник

За словами посадовця, сталося аварійне відключення на лінії потужністю 110 кВт. Через пошкодження наразі в цих районах вдалося заживити лише одну чергу споживачів.

"Приблизно 3 години світло є і 18 немає, але це приблизно. Можливо трохи більше буде світла і трохи менше не буде, а можливо 2 години буде і 20 не буде. Зараз аварійники працюють над тим, щоб полагодити те пошкодження", - зазначив Олександр Паламарчук.

Наразі фахівці ДТЕК вже працюють на місці аварії, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання в постраждалих громадах.