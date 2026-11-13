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Три района Киевщины могут оставаться без света до 20 часов в сутки, - чиновник

17:50 13.11.2026 Пт
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: отключение света в Киевской области (Getty Images)

В части Фастовского, Бучанского и Обуховского районов Киевской области свет может исчезать до 20 часов в сутки из-за аварии в сети.

Об этом заявил глава Гатненского общества Александр Паламарчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Facebook.

По словам чиновника, произошло аварийное отключение на линии мощностью 110 кВт. Из-за повреждений в этих районах удалось заживить только одну очередь потребителей.

"Приблизительно 3 часа света есть и 18 нет, но это примерно. Возможно чуть больше будет света и чуть меньше не будет, а возможно 2 часа будет и 20 не будет. Сейчас аварийщики работают над тем, чтобы починить то повреждение", - отметил Александр Паламарчук.

В настоящее время специалисты ДТЭК уже работают на месте аварии, чтобы как можно быстрее возобновить стабильное электроснабжение в пострадавших общинах.

Напомним, что вечером 12 ноября в трех районах Киевщины ввели экстренные отключения света из-за российской атаки на энергообъекты. На остальной территории региона продолжали действовать стабилизационные графики.

В то же время, энергетики отмечают, что Россия значительно усилила атаки на украинскую энергетику, а постоянные обстрелы и воздушные тревоги существенно затрудняют восстановление поврежденных электростанций.

Подробнее о том, в каких условиях электричества ремонтируют сети под постоянной угрозой ударов, читайте в материале РБК-Украина.

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