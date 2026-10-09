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Три райони Києва розгортають "пункти незламності", там найважча ситуація зі світлом

16:00 09.10.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: у Києві розгортають пункти незламності (facebook.com DSNSKyiv)

У трьох районах Києва розгортають пункти незламності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Йдеться про Оболонський, Подільський та Святошинський райони. Саме там зараз найважча ситуація з електропостачанням у столиці. Відповідне доручення отримали очільники цих районів.

"Пункти мають бути оснащені необхідними засобами, щоб люди могли зарядити телефони, павербанки та інші необхідні гаджети", - йдеться у повідомленні КМДА.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про численні пошкодження енергомережі та об’єктів передачі електрики.

Відновлення, за його словами, ведеться цілодобово. Крім того, до міської влади Києва є претензії через майже повне невиконання необхідних кроків.

Також ми писали, що 9 жовтня росіяни вдарили по двох енергооб’єктах ДТЕК на Дніпропетровщині.

За даними компанії, ввечері один об’єкт атакували "Шахеди", а вранці по іншому вдарив реактивний дрон, при цьому працівники не постраждали.

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Київпункти незламності