Три района Киева разворачивают "пункты несокрушимости", там самая тяжелая ситуация со светом

Речь идет об Оболонском, Подольском и Святошинском районах. Там сейчас самая тяжелая ситуация с электроснабжением в столице. Соответствующее поручение получили руководители этих районов.

"Пункты должны быть оснащены необходимыми средствами, чтобы люди могли зарядить телефоны, павербанки и другие необходимые гаджеты", - говорится в сообщении КГГА.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о многочисленных повреждениях энергосети и объектах передачи электричества.