Три ракеты по гражданским объектам: названы последствия ночного обстрела Харькова

В ночь на 11 июля оккупанты нанесли три ракетных удара по гражданским объектам Харькова. Ракеты попали в дом, школу и на территорию складских помещений в Основянском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Прошлой ночью, начиная с 3.40 ч, российские захватчики нанесли по Харькову 3 ракетных удара. Все - исключительно по гражданским объектам, это абсолютный терроризм", - написал он.

В Слободском районе ракета разрушила помещение школы. Около 4 утра еще одна ракета попала в 6-этажный жилой дом. Полностью разрушен один из подъездов.

Также в Основянском районе российские войска ударили по территории недалеко от складских помещений, выбиты окна, предварительно пострадавших нет.

Кроме того, оккупанты продолжают терроризировать населенные пункты Харьковской области. Ночью под обстрел попали Чугуевский, Изюмский, Богодуховский и Харьковский районы области.

"Пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, объекты АПК. Произошло несколько пожаров, горели лесополосы, трава и камыши. К сожалению, в Богодуховском районе 1 пострадавший - госпитализировали 41-летнего мужчину", - рассказал Синегубов.

По его словам, в районе Изюма оккупанты пытались вести наступление в направлении Краснополья, но потерпели неудачу и отошли с потерями.