ru ua
Пн, 11 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Три ракеты по гражданским объектам: названы последствия ночного обстрела Харькова

Новина українською →
Харьков, Понедельник 11 июля 2022 10:17
Три ракеты по гражданским объектам: названы последствия ночного обстрела Харькова Фото: оккупанты нанесли три ракетных удара по гражданским объектам Харькова (nationalinterest.org)
Автор: Руслан Гаращенко

В ночь на 11 июля оккупанты нанесли три ракетных удара по гражданским объектам Харькова. Ракеты попали в дом, школу и на территорию складских помещений в Основянском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Прошлой ночью, начиная с 3.40 ч, российские захватчики нанесли по Харькову 3 ракетных удара. Все - исключительно по гражданским объектам, это абсолютный терроризм", - написал он.

В Слободском районе ракета разрушила помещение школы. Около 4 утра еще одна ракета попала в 6-этажный жилой дом. Полностью разрушен один из подъездов.

Также в Основянском районе российские войска ударили по территории недалеко от складских помещений, выбиты окна, предварительно пострадавших нет.

Кроме того, оккупанты продолжают терроризировать населенные пункты Харьковской области. Ночью под обстрел попали Чугуевский, Изюмский, Богодуховский и Харьковский районы области.

"Пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, объекты АПК. Произошло несколько пожаров, горели лесополосы, трава и камыши. К сожалению, в Богодуховском районе 1 пострадавший - госпитализировали 41-летнего мужчину", - рассказал Синегубов.

По его словам, в районе Изюма оккупанты пытались вести наступление в направлении Краснополья, но потерпели неудачу и отошли с потерями.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные перехватывают часть ракет, которые россияне выпускают по Харькову. Однако другие достигают своих целей, поскольку долетают за 30-40 секунд из-за близости расположения города к границе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков ракетный удар Война в Украине
NEWS
Что происходит на линии фронта: актуальная карта боевых действий на 10 июля
Что происходит на линии фронта: актуальная карта боевых действий на 10 июля
DAILY
Без компромиссов. Когда Украина победит Россию и что для этого нужно
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без компромиссов. Когда Украина победит Россию и что для этого нужно