Три ракети по цивільних об'єктах: названо наслідки нічного обстрілу Харкова

У ніч на 11 липня окупанти завдали три ракетних удари по цивільних об'єктах Харкова. Ракети потрапили в будинок, школу і на територію складських приміщень в Основ'янському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Минулої ночі, починаючи з 3.40 год, російські загарбники завдали по Харкову 3 ракетних удари. Все - виключно по цивільних об'єктах, це абсолютний тероризм", - написав він.

В Слобідському районі ракета зруйнувала приміщення школи. Близько 4 ранку ще одна ракета влучила в 6-поверховий житловий будинок. Повністю зруйнований один з під'їздів.

Також в Основ'янському районі російські війська вдарили по території недалеко від складських приміщень, вибиті вікна, попередньо постраждалих немає.

Крім того, окупанти продовжують тероризувати населені пункти Харківської області. Вночі під обстріл потрапили Чугуївський, Ізюмський, Богодухівський та Харківський райони області.

"Постраждали житлові будинки, господарські будівлі, об'єкти АПК. Сталося кілька пожеж, горіли лісосмуги, трава та очерети. На жаль, у Богодухівському районі 1 постраждалий - госпіталізували 41 - річного чоловіка", - розповів Синєгубов.

За його словами, в районі Ізюма окупанти намагалися вести наступ в напрямку Краснопілля, але зазнали невдачі і відійшли з втратами.