Три ракети влучили в об‘єкт критичної інфраструктури у Львівській області

"Жителі Львівської області, на жаль, цієї ночі ворог завдав ракетного удару по нашій області. Три ракети влучили в об‘єкт критичної інфраструктури. Єдине, що можу уточнити: це не є об‘єкт, від якого залежить подача електроенергії в області", - розповів Козицький.

За його словами, внаслідок удару ворога сталася пожежа, але її оперативно загасили. Жертв чи постраждалих внаслідок атаки в області немає.

"На місці влучання є вирва. На сусідній вулиці зруйнувалася стіна магазину. Також без постраждалих", - додає Козицький.

Раніше ми писали, що під час сьогоднішньої масованої атаки росіяни влучили в об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області.

Нагадаємо, що війська РФ вночі атакували Україну 36 ракетами різних типів. Ворог запускав ракети з Каспійського та Чорного моря, а також з тимчасово окупованих територій України.

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