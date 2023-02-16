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Три ракеты попали в объект критической инфраструктуры во Львовской области

Фото: глава Львовской ОВА Максим Козицкий (t.me/kozytskyy_maksym_official)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска ударили тремя ракетами по объекту критической инфраструктуры во Львовской области. От него не зависит подача электроэнергии в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Жители Львовской области, к сожалению, этой ночью враг нанес ракетный удар по нашей области. Три ракеты попали в объект критической инфраструктуры. Единственное, что могу уточнить: это не объект, от которого зависит подача электроэнергии в области", - рассказал Козицкий.

По его словам, в результате удара врага произошел пожар, но его оперативно потушили. Жертв или пострадавших в результате атаки в области нет.

"На месте попадания есть воронка. На соседней улице разрушилась стена магазина. Также без пострадавших", - добавляет Козицкий.

Ранее мы писали, что во время массированной сегодня атаки россияне попали в объект критической инфраструктуры во Львовской области.

Напомним, что войска РФ ночью атаковали Украину 36 ракетами разных типов. Враг запускал ракеты из Каспийского и Черного моря, а также с временно оккупированных территорий Украины.

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