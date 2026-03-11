UA

Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Три пункти: Зеленський окреслив, яку допомогу очікує від Німеччини

22:02 11.03.2026 Ср
2 хв
Ці пункти стосуються безпеки, фінансів і енергетики
aimg Марія Науменко
фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент Володимир Зеленський назвав три ключові напрями, у яких Україна очікує підтримки від Німеччини. Йдеться про гарантії безпеки після війни, фінансування оборони та допомогу в захисті енергосистеми.

Про це повідомиляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави перед зустріччю з президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер.

Читайте також: Обіцяні під час "Рамштайну" ракети для Patriot вже в Україні, - Зеленський

Першим напрямом президент назвав гарантії безпеки після завершення війни.

"На початку року була важлива зустріч Коаліції охочих у Парижі, під час якої було прийнято рішення щодо гарантій безпеки – тієї частини, яка залежить від європейських колег, - зазначив Зеленський. - Ми сподіваємося, що німецькі парламентарі підтримають участь Німеччини в гарантіях безпеки після закінчення війни".

Другим пунктом він назвав фінансову підтримку української армії.

За словами президента, Німеччина є одним із найбільших партнерів України у військовій допомозі, зокрема через програму PURL, яка дозволяє закуповувати ракети для систем ППО Patriot.

"Це постійні виділення грошей, щодо яких приймається рішення на рівні і урядовців, і на рівні парламентарів. Для нас це дуже важливо", - наголосив він.

Третім напрямом є допомога у зміцненні української енергетики.

Президент повідомив, що Україна готує план децентралізації енергосистеми, який має підвищити її стійкість до російських атак.

"Захист потрібен у різних форматах: додатковий газ та електропостачання, побудова інтерконекторів. Також потрібно технічно збільшувати можливості імпорту з Європи на випадок дефіциту. Окрім цього – котельні, вітрова, сонячна генерація та багато іншого. Ми розраховуємо, що буде німецька підтримка в цьому. Буде", - додав український лідер.

Крім того, за словами Зеленського, Україна розраховує на підтримку Німеччини та Європейського Союзу у переговорному процесі.

"Тому що в цьому треку є тематика відновлення України, інфраструктури безпеки Європи, членства України в ЄС. Кожне із цих питань важливе, і ми розраховуємо на підтримку в них. Це залежить від парламентів, тому що це про позицію країни", - підсумував він.

Водночас Україна ділиться з партнерами власним бойовим досвідом, отриманим під час війни з Росією. Зокрема, українські військові інструктори невдовзі вирушать до Німеччини, щоб навчати німецьких солдатів.

У Берліні планують посилювати підготовку армії до можливих загроз з боку Росії. За оцінками розвідок Німеччини та інших країн НАТО, Москва може бути готовою до масштабного нападу на Альянс уже до 2029 року.

