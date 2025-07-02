Три продукти, які викликають закреп: терміново їх виключіть

Продукти з білого борошна

Продукти, виготовлені з білого борошна вищого ґатунку, є одним із найпоширеніших винуватців закрепу. Біле борошно - це рафінований продукт, який позбавлений більшості поживних речовин, а головне - клітковини, що є критично важливою для нормального травлення.

У процесі переробки пшеничного зерна на біле борошно видаляється зовнішня оболонка (висівки) та зародок, які містять клітковину, вітаміни групи В та мінерали. Залишається лише крохмалистий ендосперм. Без достатньої кількості клітковини харчові маси повільніше рухаються по кишківнику, стають твердішими та сухішими, що ускладнює їхнє виведення. Це призводить до уповільнення перистальтики та застою.

Білий хліб, багети, булочки, солодка випічка (торти, печиво), звичайні макарони з твердих сортів пшениці (якщо вони не цільнозернові), піца, білі булочки для бургерів. Краще ці продукти не вживати.

Перейдіть на цільнозерновий хліб, хлібці з висівками, макарони з твердих сортів пшениці (переконайтеся, що вони дійсно цільнозернові, або хоча б збагачені клітковиною), бурий рис, кіноа, гречку.

Білий рис

Так само, як і біле борошно, білий рис є рафінованим продуктом. У процесі його обробки видаляється зовнішня оболонка та зародок, залишаючи лише крохмалисте ядро.

Білий рис містить дуже мало клітковини, яка є необхідною для об'єму кишкових мас та їхнього легкого просування. Без клітковини рис може "зв'язувати" вміст кишківника, роблячи його більш щільним і важким для проходження. Хоча він є джерелом енергії, для травної системи він "порожній".

Звичайний білий рис (довгозерний, круглозерний, басматі, жасмин), рисові каші, деякі рисові пластівці (якщо не цільнозернові).

Ідеальними альтернативами заміни є бурий (неочищений) рис, дикий рис, кіноа, гречка, вівсянка. Вони багаті на клітковину та складні вуглеводи, що сприяють здоровій перистальтиці.

М'ясо

М'ясо, особливо червоне м'ясо та його оброблені продукти (ковбаси, сосиски), може бути значним чинником, що сприяє закрепу, якщо його споживати у великих кількостях і без належного балансу з іншими продуктами.

М'ясо, на відміну від рослинної їжі, взагалі не містить клітковини. Це означає, що воно не додає об'єму до випорожнень, що є ключовим для їхнього легкого проходження.

М'ясо, особливо жирне та червоне, перетравлюється довше, ніж інші продукти. Це може сповільнити загальний транзит їжі через травний тракт.

У деяких випадках високий вміст заліза в червоному м'ясі (або у добавках заліза) може сприяти закрепу. Оброблені м'ясні продукти часто містять багато солі та жирів, а також різні добавки, які можуть негативно впливати на травлення.

Відмовтеся від яловичини, свинини, баранини, ковбас, сосисок, шинки, бекона.

Не обов'язково повністю виключати м'ясо, але важливо обмежити його кількість та обов'язково збалансувати раціон великою кількістю овочів, фруктів, цільнозернових продуктів та бобових.

Віддавайте перевагу нежирним сортам м'яса, птиці (курка, індичка без шкіри) та рибі. Включіть у раціон рослинні джерела білка: сочевицю, квасолю, нут, тофу.

Що важливо для запобігання закрепу?

Окрім виключення цих трьох категорій продуктів, пам'ятайте про інші ключові аспекти здорового травлення:

Достатнє споживання води

Вода розм'якшує стілець, роблячи його легшим для проходження. Пийте не менше 1,5-2 літрів чистої води на день.

Фізична активність

Регулярні рух та вправи стимулюють перистальтику кишківника.

Пробіотики

Продукти, багаті на пробіотики (кефір, йогурт, квашена капуста), підтримують здорову мікрофлору кишківника.

Збільшення споживання клітковини

Додайте до раціону більше овочів (броколі, шпинат, морква), фруктів (яблука, груші, ягоди), бобових та цільнозернових круп.