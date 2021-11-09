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Три проблемы вашей компании, которые решат виртуальные рабочие столы VDI

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Вторник 09 ноября 2021 10:00
Три проблемы вашей компании, которые решат виртуальные рабочие столы VDI

Безопасно, надежно, экономно. Три главных слова современного бизнеса. Но за ними кроются и главные проблемы — организация безопасной работы, с помощью надежного решения, не за «все деньги мира».

Облачный оператор GigaCloud рассказывает о трех главных проблемах бизнеса, которые особенно актуальны в период локдауна и организации удаленного формата работы. А также о кейсах внедрения технологии VDI, которая стала решением этих проблем.

Проблема 1. Нужны новые рабочие места

Классический офис, в котором мы привыкли работать — это парк стационарных компьютеров или ноутбуков. Cистемные администраторы их обновляют, ставят дополнительные SSD-диски, и вовсе утилизируют, когда те выходят из строя. Это несет за собой большие затраты, как ресурсов IT-отдела, так и финансов компании. Когда бизнес масштабируется, открывает новые филиалы не только на другом конце города, но и в другой области, возникает потребность в новых рабочих местах и новых нагрузках по их обслуживанию и поддержке, только теперь — с длинным логистическим плечом.

Три проблемы вашей компании, которые решат виртуальные рабочие столы VDI

Так было с одной сетью магазинов осветительной техники. Перед IT-отделом стояла задача организовать работу главного офиса, филиалов и их сотрудников, чтобы не страдали бизнес-процессы, и оптимизировать затраты на IT. Купить дорогие ПК, серверы и прочую технику, нанимать в штат сисадминов в каждый магазин и склад, стало неподъемной ношей. В итоге приняли решение развернуть VDI. Это позволило и дальше использовать старые ПК, как тонкие клиенты, и оптимизировать затраты на закупку оборудования в новые точки, поскольку для работы с виртуальным рабочим столом не требуются мощные компьютеры. Также сервис обеспечил централизацию, полную изоляцию и безопасность работы. Каждый менеджер магазина удаленно подключается к рабочему месту с недорогого ноутбука. А сисадмины администрируют рабочие места, находясь в центральном офисе, и для этого им не нужно ехать в командировку в Николаев.

Проблема 2. Организация безопасной работы

У IT-компаний, которые разрабатывают сервисы для банков и финтех-компаний, есть особые требования к безопасности. Чтобы предотвратить утечки критически важной информации, в офис нельзя приносить телефоны, флешки и другие устройства, с помощью которых можно «вынести» эту информацию. Когда во время пандемии разработчики работали из дома, именно аренда VDI помогла избежать утечки данных. И те компании, которые его вовремя внедрили, существенно выиграли. Виртуальный рабочий стол — это по сути картинка, и ничего скопировать нельзя. А все данные хранятся и обрабатываются на сервере в облаке. Можно индивидуально настроить политику безопасности: от запрета делать скриншоты при работе с корпоративным софтом до блокировки вредоносного ПО для считывания информации с экрана.

Три проблемы вашей компании, которые решат виртуальные рабочие столы VDI

Если взять любой современный удаленный офис, то VDI помогает обезопасить публичные подключения. Сотрудники могут работать со всей корпоративной инфраструктурой, не беспокоясь о том, что информацию украдут. К тому же пользователь может подключиться к системе с помощью личного ноутбука, планшета или телефона.

Проблема 3. Нужно обеспечить эффективную работу не за все деньги мира

Современные ноутбуки и компьютеры «живут» 2-3 года, а традиционный сервер спустя это же время начнет устаревать. Оборудование и ПК продолжат работать, но по техническим характеристикам будут уступать новым и требовать постоянного апгрейда. К тому же купленная техника будет на гарантии год, дальше за послегарантийное обслуживание нужно платить. Сумму предугадать сложно.

Три проблемы вашей компании, которые решат виртуальные рабочие столы VDI

Эту проблему решил VDI. Раньше любое отделение любого банка выглядело так: здание с множеством кабинетов, в которых сотрудники сидят за компьютерами с большими мониторами с принтерами и системными блоками. Сейчас — это опенспейс, а вместо громоздких ПК — небольшие недорогие планшеты. По факту, на этих планшетах запущен виртуальный рабочий стол. Для его развертывания нужен только сервер, монитор и тонкий клиент. На качество и скорость работы сотрудника не виляет цена и технические параметры планшетов, ноутбуков или компьютеров. Можно сэкономить деньги и время на обновлении и обслуживании физического оборудования, а отдел IT сможет сконцентрироваться на приоритетных задачах.

Еще эффективнее: VDI в облаке GigaCloud

Облачный оператор GigaCloud разворачивает виртуальные рабочие столы на базе платформы VMware Horizon в своем частном облаке. Технические специалисты GigaCloud под каждого клиента собирают необходимую конфигурацию облачной инфраструктуры, которую можно в любой момент изменить, добавляя или удаляя ресурсы. Для пользователя ничего не меняется. На экране он видит привычный рабочий стол, ту же ОС и программы. Пользователь не привязан к конкретному ПК. Чтобы возобновить работу из другого места, достаточно авторизоваться.

Преимущества облачного VDI:

  • Удаленное рабочее место за 10 минут. Частная облачная инфраструктура ― это готовый к работе сервис. Запуск в ней виртуального рабочего места занимает всего 10 минут.
  • Защита и безопасность. Данные находятся в едином центре и обрабатываются на пользовательских виртуальных машинах внутри облака, не покидая периметр безопасности.
  • Централизованное управление. Настройка резервного копирования, обновление ПО, управление трафиком, контроль за действиями пользователей происходит в одной системе.
  • Гибкость и доступность. Облачная инфраструктура доступна постоянно, а при необходимости в облаке можно развернуть десятки и сотни временных рабочих мест под проект или сезонные нагрузки.
  • Экономия. Аренда виртуального рабочего стола позволяет избежать капитальных затрат. Обслуживанием облачной инфраструктуры занимаются специалисты GigaCloud.
  • Техническая поддержка. Специалисты службы технической поддержки оператора помогают 24/7 в решении вопросов, связанных с облачной инфраструктурой и VDI.
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