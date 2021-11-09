Три проблеми вашої компанії, які вирішать віртуальні робочі столи VDI

Безпечно, надійно, економно. Три основні слова сучасного бізнесу. Але за ними ховаються й головні проблеми — організація безпечної роботи за допомогою надійного рішення не за «всі гроші світу».

Хмарний оператор GigaCloud розповідає про три головні проблеми бізнесу, які особливо актуальні в період локдауну та організації віддаленого формату роботи. А також про кейси впровадження технології VDI, яка стала рішенням цих проблем.

Проблема 1. Потрібні нові робочі місця

Класичний офіс, в якому ми звикли працювати — це парк стаціонарних комп'ютерів або ноутбуків. Системні адміністратори їх оновлюють, ставлять додаткові SSD-диски, і утилізують, коли ті виходять з ладу. Це великі витрати як ресурсів IT-відділу, так і фінансів компанії. Коли бізнес масштабується, відкриває нові філії не лише на іншому кінці міста, а й в іншій області, виникає потреба у нових робочих місцях та нових навантаженнях щодо їх обслуговування та підтримки, тільки тепер — із довгим логістичним плечем.

Так було з однією мережею магазинів освітлювальної техніки. Перед IT-відділом стояло завдання організувати роботу головного офісу, філій та співробітників, щоб не страждали бізнес-процеси, та оптимізувати витрати на IT. Купити дорогі ПК, сервери та іншу техніку, найняти сисадмінів у кожен магазин та склад, стало надважким завданням. У результаті вирішили розгорнути VDI. Це дозволило й надалі використовувати старі ПК як тонкі клієнти та оптимізувати витрати на закупівлю обладнання в нові точки, оскільки для роботи з віртуальним робочим столом не потрібні потужні комп'ютери. Також сервіс забезпечив централізацію, повну ізоляцію та безпеку роботи. Кожен менеджер магазину віддалено підключається до робочого місця з недорогого ноутбука. А сисадміни адмініструють робочі місця, перебуваючи у центральному офісі, і для цього їм не потрібно їхати у відрядження в Миколаїв.

Проблема 2. Організація безпечної роботи

IT-компанії, які розробляють сервіси для банків та фінтех-компаній, мають особливі вимоги до безпеки. Щоб запобігти витоку критично важливої ​​інформації, в офіс не дозволяють приносити телефони, флешки та інші пристрої, за допомогою яких можна винести цю інформацію. Коли під час пандемії розробники працювали з дому, саме оренда VDI допомогла уникнути витоку даних. І ті компанії, які його вчасно запровадили, суттєво виграли. Віртуальний робочий стіл — це картинка, і нічого скопіювати не можна. Всі дані зберігаються та обробляються на сервері у хмарі. Можна індивідуально налаштувати політику безпеки: від заборони робити скріншоти під час роботи з корпоративним софтом до блокування шкідливого програмного забезпечення для зчитування інформації з екрана.

Якщо взяти будь-який сучасний віддалений офіс, то VDI допомагає захистити публічні підключення. Співробітники можуть працювати з усією корпоративною інфраструктурою, не переймаючись, що інформацію вкрадуть. До того ж користувач може підключитися до системи за допомогою особистого ноутбука, планшета або телефону.

Проблема 3. Потрібно забезпечити ефективну роботу не за «всі гроші світу»

Сучасні ноутбуки та комп'ютери «живуть» 2-3 роки, а традиційний сервер через цей час почне старіти. Обладнання та ПК продовжать працювати, але за технічними характеристиками поступатимуться новим та вимагатимуть постійного апгрейду. До того ж придбана техніка буде на гарантії рік, далі за післягарантійне обслуговування потрібно платити. Суму передбачити складно.

Цю проблему вирішив VDI. Раніше будь-яке відділення будь-якого банку мало такий вигляд: будівля з безліччю кабінетів, де співробітники сидять за комп'ютерами з великими моніторами з принтерами і системними блоками. Зараз це опенспейс, а замість громіздких ПК — невеликі недорогі планшети. На цих планшетах запущено віртуальний робочий стіл. Для його розгортання потрібні лише сервер, монітор і тонкий клієнт. На якість та швидкість роботи співробітника не вливає ціна та технічні параметри планшетів, ноутбуків чи комп'ютерів. Можна заощадити гроші та час на оновленні та обслуговуванні фізичного обладнання, а відділ IT зможе сконцентруватися на пріоритетних завданнях.

Ще ефективніше: VDI у хмарі GigaCloud

Хмарний оператор GigaCloud розгортає віртуальні робочі столи на базі платформи VMware Horizon у своїй приватній хмарі. Технічні фахівці GigaCloud під кожного клієнта збирають необхідну конфігурацію хмарної інфраструктури, яку можна будь-якої миті змінити, додаючи або видаляючи ресурси. Для користувача нічого не змінюється. На екрані він бачить звичний робочий стіл, ту саму ОС та програми. Користувач не прив'язаний до ПК. Щоб відновити роботу з іншого місця, достатньо авторизуватись.

Переваги хмарного VDI: