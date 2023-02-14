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Три позиції. У Зеленського розповіли, що різко скоротить тривалість війни Росії проти України

Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Для того, аби пришвидшити перемогу України над Росією міжнародні партнери мають прискорити поставки озброєння нашій державі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

Він зазначив, що розв'язана Росією війна точно має конкретний фінал. За словами Подоляка, для того, щоб його прискорити, слід прийняти для себе такі позиції:

  • Менше бюрократичних процедур та політичної нерішучості.
  • Більше математики - і більше конкретної зброї під цей етап війни.
  • Прискорення поставок та логістики, що різко скоротить терміни війни.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що партнери мають передати Україні необхідне озброєння до того, як РФ зможе перехопити ініціативу.

Окрім того, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала хороші сигнали щодо далекобійних ракет та бойової авіації.

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Михайло ПодолякВійна Росії проти України