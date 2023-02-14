Три позиції. У Зеленського розповіли, що різко скоротить тривалість війни Росії проти України

Він зазначив, що розв'язана Росією війна точно має конкретний фінал. За словами Подоляка, для того, щоб його прискорити, слід прийняти для себе такі позиції:

Менше бюрократичних процедур та політичної нерішучості.

Більше математики - і більше конкретної зброї під цей етап війни.

Прискорення поставок та логістики, що різко скоротить терміни війни.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що партнери мають передати Україні необхідне озброєння до того, як РФ зможе перехопити ініціативу.

Окрім того, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала хороші сигнали щодо далекобійних ракет та бойової авіації.

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