RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Три позиции. У Зеленского рассказали, что резко сократит продолжительность войны России против Украины

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Для того чтобы ускорить победу Украины над Россией, международные партнеры должны ускорить поставки вооружения нашему государству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

Он отметил, что у развязанной Россией войны точно есть конкретный финал. По словам Подоляка, для того чтобы его ускорить, следует принять для себя следующие позиции:

  • Меньше бюрократических процедур и политической нерешительности.
  • Больше математики - и более конкретного оружия под этот этап войны.
  • Ускорение поставок и логистики, что резко сократит сроки войны.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что партнеры должны передать Украине необходимое вооружение до того, как РФ сможет перехватить инициативу.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила хорошие сигналы относительно дальнобойных ракет и боевой авиации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил ПодолякВойна России против Украины