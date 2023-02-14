Три позиции. У Зеленского рассказали, что резко сократит продолжительность войны России против Украины

Он отметил, что у развязанной Россией войны точно есть конкретный финал. По словам Подоляка, для того чтобы его ускорить, следует принять для себя следующие позиции:

Меньше бюрократических процедур и политической нерешительности.

Больше математики - и более конкретного оружия под этот этап войны.

Ускорение поставок и логистики, что резко сократит сроки войны.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что партнеры должны передать Украине необходимое вооружение до того, как РФ сможет перехватить инициативу.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила хорошие сигналы относительно дальнобойных ракет и боевой авиации.

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