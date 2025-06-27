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Три ознаки на обличчі, які вказують на високий холестерин: перевірте себе

Названо ознаки, які вказують на високий холестерин (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Високий холестерин може довго залишатися непоміченим, але іноді організм подає сигнали - зокрема на обличчі. Варто знати, які зміни можуть вказувати на проблеми з рівнем холестерину і коли варто звернутися до лікаря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку кардіолога Наталії Іванюк.

Що вказує на високий холестерин ще до аналізів

Лікар назвала зовнішні ознаки, які можуть натякати, що з ліпідами не все добре.

Маленькі жовтуваті бляшки під очима - ближче до внутрішніх кутиків

Ці невеликі утворення називаються ксантелазми. Їх важко сплутати з чимось іншим - вони ніби "висвітлюють" ділянки шкіри біля повік.

Це одне з найхарактерніших скупчень холестерину під шкірою, яке видно неозброєним оком. Також можуть з’являтися на ліктях, колінах, руках та інших частинах тіла. 

Сіра дуга по краю райдужки ока

"Arcus senilis" - це відкладення ліпідів по периферії рогівки. Особливо може виникати у пацієнтів до 50 років, бо саме в цьому віці така ознака може бути пов’язана з підвищеним холестерином у крові.

Діагональна складка на мочці вуха

Це глибока, чітка лінія, що йде від краю мочки в напрямку щоки. Таку складку часто асоціюють із підвищеним ризиком атеросклерозу і серцево-судинних захворювань.

Важливо також знати, що холестерин проявляється не лише ззовні. Зокрема, якщо ноги швидко втомлюються при ходьбі, мерзнуть навіть у теплу погоду, з’являється біль у литках або є відчуття "ватних" ніг - варто звернути на це увагу.

У деяких пацієнтів з’являються судоми вночі або зниження чутливості в пальцях. У чоловіків підвищений холестерин часто виявляється через порушення ерекції, а у жінок - через загальну втрату енергії, погіршення витривалості й самопочуття.

Який аналіз показує рівень холестерину

Аналіз, що показує рівень холестерину в крові, називається ліпідограма або ліпідний профіль.

Що входить до ліпідограми:

  • загальний холестерин - показує загальну кількість холестерину в крові
  • холестерин ЛПНЩ (LDL) - "поганий" холестерин, який може спричиняти утворення бляшок у судинах
  • холестерин ЛПВЩ (HDL) - "хороший" холестерин, який допомагає очищати судини
  • тригліцериди - ще один тип жирів у крові, високий рівень яких підвищує ризик серцево-судинних захворювань
  • коефіцієнт атерогенності - співвідношення між поганим і хорошим холестерином, яке вказує на ризик атеросклерозу

 

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Здоров'яКардіолог