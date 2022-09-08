Три олимпийских чемпиона от Украины. Игры-2028 потеряют популярный вид спорта
Организаторы Олимпийских игр 2028 решили не включать любительский бокс в программу соревнований в Лос-Анджелесе. Неравнодушные федерации пытаются изменить этот подход.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GB Boxing.
Дисциплина, вероятнее всего, исчезнет из олимпийской программы после Игр-2024 в Париже. В сети уже запустили кампанию ради сохранения бокса на Олимпиадах. Флэшмоб получил название #KeepBoxingOlympic.
Олимпийские медали в боксе разыгрывали с Игр 1904 года в американском Сент-Луисе. На современном этапе украинцы начали сражаться за награды в 1992 году. Тогда в составе "Объединенной команды" на обломках СССР львовянин Ростислав Зауличный взял "серебро" в Барселоне.
В 1996 году первое олимпийское "золото" в любительском боксе Украины принес Владимир Кличко. Позже украинские боксеры еще трижды завоевали олимпийскую медаль высшего достоинства. Дважды "золото" получил Василий Ломаченко (2008, 2012), а на Играх в Лондоне триумфовал и Александр Усик.
Летние Олимпийские игры в 2028 году пройдут в Лос-Анджелесе. Ориентировочные даты соревнований – 21 июля-6 августа. Международный олимпийский комитет ранее мотивировал решение об исключении бокса из программы нехваткой финансовой и кадровой прозрачности в спорте.
Boxing is not currently included in the Olympic programme for LA 2028 – the first time it has been excluded since its introduction in 1904.
At GB Boxing, we have joined the fight to #KeepBoxingOlympic and you can too.
Напомним, что украинец Усик во второй раз одолел Джошуа в августе и сохранил чемпионские пояса в хевивейте.
К слову, ранее опубликовали хронологию событий боя-реванша между Усиком и Джошуа.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.