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Три олимпийских чемпиона от Украины. Игры-2028 потеряют популярный вид спорта

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Лос-Анджелес, Четверг 08 сентября 2022 11:58
Три олимпийских чемпиона от Украины. Игры-2028 потеряют популярный вид спорта Фото: Александр Усик с "золотом" Лондона-2012 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Организаторы Олимпийских игр 2028 решили не включать любительский бокс в программу соревнований в Лос-Анджелесе. Неравнодушные федерации пытаются изменить этот подход.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GB Boxing.

Дисциплина, вероятнее всего, исчезнет из олимпийской программы после Игр-2024 в Париже. В сети уже запустили кампанию ради сохранения бокса на Олимпиадах. Флэшмоб получил название #KeepBoxingOlympic.

Олимпийские медали в боксе разыгрывали с Игр 1904 года в американском Сент-Луисе. На современном этапе украинцы начали сражаться за награды в 1992 году. Тогда в составе "Объединенной команды" на обломках СССР львовянин Ростислав Зауличный взял "серебро" в Барселоне.

В 1996 году первое олимпийское "золото" в любительском боксе Украины принес Владимир Кличко. Позже украинские боксеры еще трижды завоевали олимпийскую медаль высшего достоинства. Дважды "золото" получил Василий Ломаченко (2008, 2012), а на Играх в Лондоне триумфовал и Александр Усик.

Летние Олимпийские игры в 2028 году пройдут в Лос-Анджелесе. Ориентировочные даты соревнований – 21 июля-6 августа. Международный олимпийский комитет ранее мотивировал решение об исключении бокса из программы нехваткой финансовой и кадровой прозрачности в спорте.

Напомним, что украинец Усик во второй раз одолел Джошуа в августе и сохранил чемпионские пояса в хевивейте.

К слову, ранее опубликовали хронологию событий боя-реванша между Усиком и Джошуа.

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