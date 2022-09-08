Три олімпійські чемпіони від України. Ігри-2028 втратять популярний вид спорту
Організатори Олімпійських ігор 2028 року вирішили не включати любительський бокс у програму змагань у Лос-Анджелесі. Небайдужі федерації намагаються змінити цей підхід.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GB Boxing.
Дисципліна, найімовірніше, зникне з олімпійської програми після Ігор-2024 в Парижі. У мережі вже запустили кампанію зі збереження боксу на Олімпіадах. Флешмоб отримав назву #KeepBoxingOlympic.
Олімпійські медалі в боксі розігрували з Ігор 1904 року в американському Сент-Луїсі. На сучасному етапі українці почали боротися за нагороди в 1992 році. Тоді в складі "Об'єднаної команди" на уламках СРСР львів'янин Ростислав Зауличний узяв "срібло" в Барселоні.
У 1996-му перше олімпійське "золото" в любительському боксі Україні приніс Володимир Кличко. Пізніше українські боксери ще тричі здобували олімпійську медаль найвищого ґатунку. Двічі "золото" здобув Василь Ломаченко (2008, 2012), а на Іграх у Лондоні тріумфував і Олександр Усик.
Літні Олімпійські ігри 2028 року пройдуть у Лос-Анджелесі. Орієнтовні дати змагань – 21 липня-6 серпня. Міжнародний олімпійський комітет раніше мотивував рішення про виключення боксу з програми браком фінансової та кадрової прозорості в спорті.
Boxing is not currently included in the Olympic programme for LA 2028 – the first time it has been excluded since its introduction in 1904.
At GB Boxing, we have joined the fight to #KeepBoxingOlympic and you can too.
Нагадаємо, що українець Усик вдруге здолав Джошуа в серпні та зберіг чемпіонські пояси в хевівейті.
До слова, раніше опублікували хронологію подій бою-реваншу між Усиком і Джошуа.
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