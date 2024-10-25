ua en ru
Пт, 25 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Три оккупанта на 30 иностранцев. ГУР перехватило разговор о "встрече" военных из КНДР

Курская область, Пятница 25 октября 2024 14:48
UA EN RU
Три оккупанта на 30 иностранцев. ГУР перехватило разговор о "встрече" военных из КНДР Фото: ГУР перехватило разговор оккупантов о подготовке к встрече солдат КНДР в Курской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне готовятся ко встрече солдат из КНДР в Курской области. К каждым 30 военным-иностранцам приставят три оккупанта и переводчика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

Так, Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило разговоры военнослужащих 810-й отдельной бригады морской пехоты 18-й армии южного военного округа ВС РФ, участвующей в боевых действиях на Курском направлении.

"В перехватах оккупанты обсуждают подготовку к приему и распределению военнослужащих КНДР (условное название батальон "К") на Курском направлении", - рассказали разведчики.

Для организации взаимодействия, оккупанты планируют закрепить одного переводчика и трех военнослужащих РФ за каждыми 30 военнослужащими КНДР.

"Однако сами россияне выражают сомнение в возможности обеспечить вновь прибывших оккупантов российским командным составом. Численность переброшенных на Россию северокорейских военных сейчас составляет около 12 тысяч человек, среди них - 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала", - отметили в ГУР.

Участие военных КНДР в войне в Украине

На днях стало известно, что Северная Корея перебросила в Россию уже около 12 тысяч военных. Часть из них уже находится в зоне боевых действий в Курской области.

В частности, Северная Корея перебросила в Россию свое спецподразделение ССО. Он является одним из самых секретных в мире.

Ранее спутник Южной Кореи зафиксировал передвижение войск КНДР в Россию. В частности, во Владивостоке находятся 1500 солдат спецназа.

Напомним, о том, что КНДР собирается отправлять войска в Россию стало известно 8 октября во время слушаний в парламенте Северной Кореи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курская область ГУР Война в Украине
NEWS
Силы обороны поразили "Бук-М3" и уничтожили "Бук-М2" в Луганской области, - Генштаб
Силы обороны поразили "Бук-М3" и уничтожили "Бук-М2" в Луганской области, - Генштаб
DAILY
Европа или Россия. Чего ждать от парламентских выборов в Грузии и возможна ли революция
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа или Россия. Чего ждать от парламентских выборов в Грузии и возможна ли революция