Три оккупанта на 30 иностранцев. ГУР перехватило разговор о "встрече" военных из КНДР

Россияне готовятся ко встрече солдат из КНДР в Курской области. К каждым 30 военным-иностранцам приставят три оккупанта и переводчика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР .

"Однако сами россияне выражают сомнение в возможности обеспечить вновь прибывших оккупантов российским командным составом. Численность переброшенных на Россию северокорейских военных сейчас составляет около 12 тысяч человек, среди них - 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала", - отметили в ГУР.

Для организации взаимодействия, оккупанты планируют закрепить одного переводчика и трех военнослужащих РФ за каждыми 30 военнослужащими КНДР.

"В перехватах оккупанты обсуждают подготовку к приему и распределению военнослужащих КНДР (условное название батальон "К") на Курском направлении", - рассказали разведчики.

Так, Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило разговоры военнослужащих 810-й отдельной бригады морской пехоты 18-й армии южного военного округа ВС РФ, участвующей в боевых действиях на Курском направлении.

Участие военных КНДР в войне в Украине

На днях стало известно, что Северная Корея перебросила в Россию уже около 12 тысяч военных. Часть из них уже находится в зоне боевых действий в Курской области.

В частности, Северная Корея перебросила в Россию свое спецподразделение ССО. Он является одним из самых секретных в мире.

Ранее спутник Южной Кореи зафиксировал передвижение войск КНДР в Россию. В частности, во Владивостоке находятся 1500 солдат спецназа.

Напомним, о том, что КНДР собирается отправлять войска в Россию стало известно 8 октября во время слушаний в парламенте Северной Кореи.

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