За три недели до Олимпиады. В Пекине выявили первый случай "Омикрона"

Сотрудник пекинского городского управления по контролю за заболеваниями Панг Синьхуо сообщил, что лабораторные анализы выявили у человека "мутации, характерные для штамма "Омикрон".

Представитель района Хайдянь заявил, что городские власти опечатали жилой комплекс и рабочее место инфицированного, а также собрали 2430 образцов для анализа у людей, связанных с этими двумя местами.

Обнаружение штамма "Омикрон" в Пекине произошло в тот момент, когда города по всей стране усилили бдительность в преддверии зимних Олимпийских игр, которые начнутся 4 февраля.

Власти также предупредили, что штамм "Омикрон" повышает риск передачи COVID-19, поскольку все больше людей путешествуют по стране и возвращаются в Китай из-за рубежа в связи с праздником Лунного Нового года, начинающимся в конце месяца.