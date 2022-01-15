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За три тижні до Олімпіади. У Пекіні виявили перший випадок "Омікрона"

Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 15 січня, в столиці Китаю Пекіні було зареєстровано перше місцеве зараження штамом коронавірусу "Омікрон". Інфікування новим штамом виявили за три тижні до проведення Зимових Олімпійських ігор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Співробітник Пекінського міського управління з контролю за захворюваннями Панг Сіньхуо повідомив, що лабораторні аналізи виявили у людини "мутації, характерні для штаму "Омікрон".

Представник району Хайдянь заявив, що міська влада опечатала житловий комплекс і робоче місце інфікованого, а також зібрали 2430 зразків для аналізу у людей, пов'язаних з цими двома місцями.

Виявлення штаму "Омікрон" в Пекіні відбулося в той момент, коли міста по всій країні посилили пильність напередодні зимових Олімпійських ігор, які почнуться 4 лютого.

Влада також попередила, що штам "Омікрон" підвищує ризик передачі COVID-19, оскільки все більше людей подорожують по країні і повертаються в Китай з-за кордону у зв'язку зі святом Місячного Нового року, що починається в кінці місяця.

Нагадаємо, що Китай допускає зростання захворюваності на коронавірус під час Олімпіади. Це пов'язують з приїздом іноземців.

Крім того, директор олімпійського департаменту Міжнародного олімпійського комітету П'єр Дюкре заявив, що підготовка до Олімпіади в Пекіні завершена.

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КитайОмикронКоронавірус