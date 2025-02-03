UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Три напади на військових в Україні: Сирський закликав до справедливого розслідування

Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Насильство щодо військовослужбовців - неприпустиме. Необхідно провести повне і всебічне розслідування нападів на військових, які стались останнім часом.

Як повідомляє РБК-Україна, про це головнокомандувач Олександр Сирський написав себе в Telegram.

Що передувало

На вихідних у Павлограді Дніпропетровської області стався вибух біля ТЦК, внаслідок якого постраждала одна людина з легкими пораненнями. Що саме вибухнуло, поки невідомо.

Напередодні вибух у будівлі Рівненського обласного ТЦК спричинив загибель однієї особи та поранення ще шістьох.

А у Пирятині Полтавської області чоловік у балаклаві та камуфляжних штанях влаштував стрілянину на АЗС, намагаючись "звільнити" знайомого з транспорту мобілізованих. Унаслідок нападу загинув представник ТЦК.

Що каже Сирський

Головком уточнив, що у Рівному військовослужбовці ЗС України зазнали поранень унаслідок підриву зловмисником вибухового пристрою. Один із потерпілих у Рівному перебуває у важкому стані.

Ще один вибух пролунав на території РТЦК та СП в Павлограді Дніпропетровської області. Стан військовослужбовця, пораненого в Павлограді - стабільний, поранення легкі.

"Насильство щодо військовослужбовців - неприпустиме. Розраховуємо на повне і всебічне розслідування цих злочинів. Винні мають понести заслужене покарання", - написав Сирський.

Він також зауважив, що Збройні Сили України роблять все можливе, щоб захистити Україну, і в умовах повномасштабної війни це неможливо без заходів мобілізації.

"В ЗС України роблять все, щоб в ході мобілізаційних заходів не допускати випадки порушення прав людини. Сухопутні війська намагаються долати існуючі проблеми в роботі ТЦК, виправляти помилки, працюють над покращенням якості роботи ТЦК", - зауважив головком.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий назвав убивство військовослужбовця ТЦК червоною лінією. За його словами, блискавична і жорстка реакція влади - єдино можлива в ситуації свавілля проти військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр СирськийТЦКМобілізація в Україні