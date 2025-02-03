Три нападения на военных в Украине: Сырский призвал к справедливому расследованию

Насилие в отношении военнослужащих - недопустимо. Необходимо провести полное и всестороннее расследование нападений на военных, которые произошли в последнее время.
Как сообщает РБК-Украина, об этом главнокомандующий Александр Сырский написал себе в Telegram.
На выходных в Павлограде Днепропетровской области произошел взрыв возле ТЦК, в результате которого пострадал один человек с легкими ранениями. Что именно взорвалось, пока неизвестно.
Накануне взрыв в здании Ровенского областного ТЦК вызвал гибель одного человека и ранения еще шестерых.
А в Пирятине Полтавской области мужчина в балаклаве и камуфляжных штанах устроил стрельбу на АЗС, пытаясь "освободить" знакомого из транспорта мобилизованных. В результате нападения погиб представитель ТЦК.
Главком уточнил, что в Ровно военнослужащие ВС Украины получили ранения в результате подрыва злоумышленником взрывного устройства. Один из пострадавших в Ровно находится в тяжелом состоянии.
Еще один взрыв прогремел на территории РТЦК и СП в Павлограде Днепропетровской области. Состояние военнослужащего, раненого в Павлограде - стабильное, ранения легкие.
"Насилие в отношении военнослужащих - недопустимо. Рассчитываем на полное и всестороннее расследование этих преступлений. Виновные должны понести заслуженное наказание", - написал Сырский.
Он также отметил, что Вооруженные Силы Украины делают все возможное, чтобы защитить Украину, и в условиях полномасштабной войны это невозможно без мер мобилизации.
"В ВС Украины делают все, чтобы в ходе мобилизационных мероприятий не допускать случаи нарушения прав человека. Сухопутные войска пытаются преодолевать существующие проблемы в работе ТЦК, исправлять ошибки, работают над улучшением качества работы ТЦК", - отметил главком.
Напомним, командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатий назвал убийство военнослужащего ТЦК красной линией. По его словам, молниеносная и жесткая реакция власти - единственно возможная в ситуации произвола против военных.
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