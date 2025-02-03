Три напади на військових в Україні: Сирський закликав до справедливого розслідування
Насильство щодо військовослужбовців - неприпустиме. Необхідно провести повне і всебічне розслідування нападів на військових, які стались останнім часом.
Як повідомляє РБК-Україна, про це головнокомандувач Олександр Сирський написав себе в Telegram.
Що передувало
На вихідних у Павлограді Дніпропетровської області стався вибух біля ТЦК, внаслідок якого постраждала одна людина з легкими пораненнями. Що саме вибухнуло, поки невідомо.
Напередодні вибух у будівлі Рівненського обласного ТЦК спричинив загибель однієї особи та поранення ще шістьох.
А у Пирятині Полтавської області чоловік у балаклаві та камуфляжних штанях влаштував стрілянину на АЗС, намагаючись "звільнити" знайомого з транспорту мобілізованих. Унаслідок нападу загинув представник ТЦК.
Що каже Сирський
Головком уточнив, що у Рівному військовослужбовці ЗС України зазнали поранень унаслідок підриву зловмисником вибухового пристрою. Один із потерпілих у Рівному перебуває у важкому стані.
Ще один вибух пролунав на території РТЦК та СП в Павлограді Дніпропетровської області. Стан військовослужбовця, пораненого в Павлограді - стабільний, поранення легкі.
"Насильство щодо військовослужбовців - неприпустиме. Розраховуємо на повне і всебічне розслідування цих злочинів. Винні мають понести заслужене покарання", - написав Сирський.
Він також зауважив, що Збройні Сили України роблять все можливе, щоб захистити Україну, і в умовах повномасштабної війни це неможливо без заходів мобілізації.
"В ЗС України роблять все, щоб в ході мобілізаційних заходів не допускати випадки порушення прав людини. Сухопутні війська намагаються долати існуючі проблеми в роботі ТЦК, виправляти помилки, працюють над покращенням якості роботи ТЦК", - зауважив головком.
Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий назвав убивство військовослужбовця ТЦК червоною лінією. За його словами, блискавична і жорстка реакція влади - єдино можлива в ситуації свавілля проти військових.
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