Три напади на військових в Україні: Сирський закликав до справедливого розслідування

Насильство щодо військовослужбовців - неприпустиме. Необхідно провести повне і всебічне розслідування нападів на військових, які стались останнім часом.

Як повідомляє РБК-Україна, про це головнокомандувач Олександр Сирський написав себе в Telegram.

Що передувало

На вихідних у Павлограді Дніпропетровської області стався вибух біля ТЦК, внаслідок якого постраждала одна людина з легкими пораненнями. Що саме вибухнуло, поки невідомо.

Напередодні вибух у будівлі Рівненського обласного ТЦК спричинив загибель однієї особи та поранення ще шістьох.

А у Пирятині Полтавської області чоловік у балаклаві та камуфляжних штанях влаштував стрілянину на АЗС, намагаючись "звільнити" знайомого з транспорту мобілізованих. Унаслідок нападу загинув представник ТЦК.

Що каже Сирський

Головком уточнив, що у Рівному військовослужбовці ЗС України зазнали поранень унаслідок підриву зловмисником вибухового пристрою. Один із потерпілих у Рівному перебуває у важкому стані.

Ще один вибух пролунав на території РТЦК та СП в Павлограді Дніпропетровської області. Стан військовослужбовця, пораненого в Павлограді - стабільний, поранення легкі.

"Насильство щодо військовослужбовців - неприпустиме. Розраховуємо на повне і всебічне розслідування цих злочинів. Винні мають понести заслужене покарання", - написав Сирський.

Він також зауважив, що Збройні Сили України роблять все можливе, щоб захистити Україну, і в умовах повномасштабної війни це неможливо без заходів мобілізації.

"В ЗС України роблять все, щоб в ході мобілізаційних заходів не допускати випадки порушення прав людини. Сухопутні війська намагаються долати існуючі проблеми в роботі ТЦК, виправляти помилки, працюють над покращенням якості роботи ТЦК", - зауважив головком.