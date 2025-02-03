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Три нападения на военных в Украине: Сырский призвал к справедливому расследованию

Понедельник 03 февраля 2025 09:19
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Три нападения на военных в Украине: Сырский призвал к справедливому расследованию Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Насилие в отношении военнослужащих - недопустимо. Необходимо провести полное и всестороннее расследование нападений на военных, которые произошли в последнее время.

Как сообщает РБК-Украина, об этом главнокомандующий Александр Сырский написал себе в Telegram.

Что предшествовало

На выходных в Павлограде Днепропетровской области произошел взрыв возле ТЦК, в результате которого пострадал один человек с легкими ранениями. Что именно взорвалось, пока неизвестно.

Накануне взрыв в здании Ровенского областного ТЦК вызвал гибель одного человека и ранения еще шестерых.

А в Пирятине Полтавской области мужчина в балаклаве и камуфляжных штанах устроил стрельбу на АЗС, пытаясь "освободить" знакомого из транспорта мобилизованных. В результате нападения погиб представитель ТЦК.

Что говорит Сырский

Главком уточнил, что в Ровно военнослужащие ВС Украины получили ранения в результате подрыва злоумышленником взрывного устройства. Один из пострадавших в Ровно находится в тяжелом состоянии.

Еще один взрыв прогремел на территории РТЦК и СП в Павлограде Днепропетровской области. Состояние военнослужащего, раненого в Павлограде - стабильное, ранения легкие.

"Насилие в отношении военнослужащих - недопустимо. Рассчитываем на полное и всестороннее расследование этих преступлений. Виновные должны понести заслуженное наказание", - написал Сырский.

Он также отметил, что Вооруженные Силы Украины делают все возможное, чтобы защитить Украину, и в условиях полномасштабной войны это невозможно без мер мобилизации.

"В ВС Украины делают все, чтобы в ходе мобилизационных мероприятий не допускать случаи нарушения прав человека. Сухопутные войска пытаются преодолевать существующие проблемы в работе ТЦК, исправлять ошибки, работают над улучшением качества работы ТЦК", - отметил главком.

Напомним, командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатий назвал убийство военнослужащего ТЦК красной линией. По его словам, молниеносная и жесткая реакция власти - единственно возможная в ситуации произвола против военных.

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Александр Сырский ТЦК Мобилизация в Украине
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