Росіяни атакують столичні мости не вперше. У ніч на 27 жовтня окупанти пошкодили Південний міст, випустивши по ньому кілька балістичних ракет, а 7 листопада після удару закрили рух Північним мостом.

Через такі атаки уряд почав будувати резервні переправи через Дніпро. За словами міністра Миколи Калашника, перші дві з восьми запланованих мають запрацювати до кінця лютого.