Россияне атакуют столичные мосты не в первый раз. В ночь на 27 октября оккупанты повредили Южный мост, выпустив по немунесколько баллистических ракет,ака а 7 ноября после удара закрыли движение по Северному мосту.

Из-за таких атак правительство начало строить резервные переправы через Днепр. По словам министра Николая Калашника, первые две из восьми запланированных должны заработать до конца февраля.