Між Грецією та Мальтою дрейфує та тоне судно з 400 мігрантами

Сьогодні, 9 квітня, судно з приблизно 400 людьми на борту дрейфує та починає тонути між Грецією та Мальтою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Волонтерський проект з порятунку людей в морі Alarm Phone повідомив, що вони отримали дзвінок із човна, який відправився з Тобрука в Лівії вночі. Мігранти повідомили, що повідомили владу, проте та досі не розпочала рятувальну операцію.

Телефон тривоги повідомив, що човен зараз знаходиться в зоні пошуку та порятунку Мальти.

Тим часом німецька неурядова організація Sea-Watch International повідомила, що знайшла човен із двома торговими суднами неподалік. В організації повідомили, що мальтійська влада наказала кораблям не проводити рятувальних робіт і що одне з них просто попросили забезпечити паливом.

За словами Alarm Phone, люди на борту почали панікувати. За їх словами, декому знадобилася медична допомога.

Мігранти також повідомили, що капітан пішов і немає нікого, хто міг би керувати човном, до того ж на судні закінчилося пальне, а нижня палуба була повна води.

Нагадаємо, сьогодні на польських прикордонників напали мігранти з Білорусі.

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