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Намагались потрапити в Європу. Біля узбережжя Тунісу загинули десятки мігрантів

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Європа, Неділя 26 березня 2023 19:40
Намагались потрапити в Європу. Біля узбережжя Тунісу загинули десятки мігрантів Фото: біля узбережжя Тунісу загинули десятки мігрантів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Декілька човнів з мігрантами затонули за останні кілька днів біля узбережжя Тунісу. Вони намагались потрапити до Італії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Попередньо відомо, що затонули п'ять човнів, на кожному з яких було близько 20 мігрантів з Африки. Судна затонули біля південного міста Сфакс в Тунісі. Наразі воно є ключовою точкою відправлення для мігрантів.

Внаслідок катастроф затонули мінімум 9 осіб, ще 67 людей - зникли безвісти.

За даними берегової охорони Тунісу останнім часом було зупинено близько 80 човнів, які перевозили понад 3000 мігрантів. Переважно - це вихідці з країн Африки, розташованих на південь від Сахари.

Раніше ми писали, що уряд Британії має намір протягом кількох тижнів анонсувати плани переселення мігрантів на військові бази або на занедбані пороми.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що влада Британії анонсувала введення ліміту на прийом біженців.

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