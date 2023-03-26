Намагались потрапити в Європу. Біля узбережжя Тунісу загинули десятки мігрантів

Декілька човнів з мігрантами затонули за останні кілька днів біля узбережжя Тунісу. Вони намагались потрапити до Італії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Попередньо відомо, що затонули п'ять човнів, на кожному з яких було близько 20 мігрантів з Африки. Судна затонули біля південного міста Сфакс в Тунісі. Наразі воно є ключовою точкою відправлення для мігрантів.

Внаслідок катастроф затонули мінімум 9 осіб, ще 67 людей - зникли безвісти.

За даними берегової охорони Тунісу останнім часом було зупинено близько 80 човнів, які перевозили понад 3000 мігрантів. Переважно - це вихідці з країн Африки, розташованих на південь від Сахари.