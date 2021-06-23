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Три месячные нормы. В Крыму в пятницу выпало рекордное количество осадков

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Автономная Республика Крым, Среда 23 июня 2021 17:30
Три месячные нормы. В Крыму в пятницу выпало рекордное количество осадков Фото: в Крыму в пятницу зафиксировали рекордное количество осадков (фото facebook.com/CGO.Official)
Автор: Андрей Василюк

В Крыму 18 июня 2021 года на метеорологической станции Ай-Петри было зафиксировано рекордное за сутки количество осадков - 295 мм. Такой показатель равен трем месячным нормам.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в Facebook.

"По предварительной информации, 18 июня 2021 года на метеорологической станции Ай-Петри было зафиксировано рекордное за сутки количество осадков - 295 мм, что равняется трем месячным нормам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такой показатель на 17 мм больше предыдущего климатического рекорда Украины, что был отмечен 2 сентября 1991 года на метеоплощадке Карадагской научно-исследовательской геофизической обсерватории. Тогда выпало 278 мм осадков.

В конце прошлой недели непогода прошлась по востоку Крыма и накрыла Ялту и Севастополь. Улицы и подземные переходы Ялты были затоплены.

Сильные ливни вызвали наводнения. Из-за ливня затопило Керчь, людей эвакуировали из домов, по улицам разлились реки. Пострадали Феодосия, Ленинский и Кировский районы, частично был отключен свет, связь и интернет.

Напомним, сегодня, 23 июня, в оккупированном Крыму объявили штормовое предупреждение. Во второй половине дня и до конца суток 23 июня, в течение суток 24 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, град, шквал 15-20 м/с.

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