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Три місячні норми. У Криму в п'ятницю випала рекордна кількість опадів

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Автономна республіка Крим, Середа 23 червня 2021 17:30
Три місячні норми. У Криму в п'ятницю випала рекордна кількість опадів Фото: У Криму в п'ятницю зафіксували рекордну кількість опадів (facebook.com/CGO.Official)
Автор: Андрій Василюк

У Криму 18 червня 2021 року на метеорологічній станції Ай-Петрі було зафіксовано рекордну за добу кількість опадів - 295 мм. Такий показник дорівнює трьом місячним нормам.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у Facebook.

"За попередньою інформацією, 18 червня 2021 року на метеорологічній станції Ай-Петрі було зафіксовано рекордну за добу кількість опадів - 295 мм, що дорівнює трьом місячним нормам", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такий показник на 17 мм більше за попередній кліматичний рекорд України, відмічений 2 вересня 1991 року на метеомайданчику Карадазької науково-дослідної геофізичної обсерваторії. Тоді випало 278 мм опадів.

Наприкінці минулого тижня негода пройшлась сходом Криму і накрила Ялту і Севастополь. Вулиці і підземні переходи Ялти були затоплені.

Сильні зливи викликали повені. Через зливу затопило Керч, людей евакуювали з будинків, вулицями розлилися ріки. Постраждали Феодосія, Ленінський і Кіровський райони, частково було відключено світло, зв'язок і інтернет.

Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, в окупованому Криму оголосили штормове попередження. У другій половині дня і до кінця доби 23 червня, протягом доби 24 червня в Криму очікуються місцями сильні зливи, град, шквал 15-20 м/с.

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