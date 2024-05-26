Три літаки, корабель та майже 9 тисяч військових: втрати РФ за тиждень

Загальні бойові втрати противника на 19-26.05 орієнтовно склали:

особового складу 8900 осіб ліквідовано,

танків - 86 од.,

бойових броньованих машин - 173 од.,

артилерійських систем - 266 од.,

РСЗВ - 9 од.,

засобів ППО - 11 од,

літаків - 3 од.,

корабель - 1 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 270 од,

крилатих ракет - 5 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 388 од,

спеціальної техніки - 34 од.

Втрати РФ в Україні

Цей тиждень виявився досить результативним. Саме цієї сімденки РФ побила новий рекорд втрат у 500 тисяч військових.

Крім того, ЗСУ збили три літаки окупантів. Зокрема, вчора президент Володимир Зеленський розповів, що черговий Су-25 РФ вдалося "приземлити" у Донецькій області.

Додамо, що 19 травня ЗСУ знищили ще один російський корабель. Ним виявився морський тральщик "Ковровец".

Нагадаємо, за минулий тиждень ЗСУ "відмінусували" 10 тисяч в особовому складі ворога і збили чотири літаки та один вертоліт.