Три літаки, корабель та майже 9 тисяч військових: втрати РФ за тиждень

З'явилися дані про втрати Росії у війні в Україні за тиждень, з 19 по 126 травня. Зокрема, ЗСУ "приземлили" три літаки, знищили корабель та ліквідували 8900 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка в Telegram.
Загальні бойові втрати противника на 19-26.05 орієнтовно склали:
Цей тиждень виявився досить результативним. Саме цієї сімденки РФ побила новий рекорд втрат у 500 тисяч військових.
Крім того, ЗСУ збили три літаки окупантів. Зокрема, вчора президент Володимир Зеленський розповів, що черговий Су-25 РФ вдалося "приземлити" у Донецькій області.
Додамо, що 19 травня ЗСУ знищили ще один російський корабель. Ним виявився морський тральщик "Ковровец".
Нагадаємо, за минулий тиждень ЗСУ "відмінусували" 10 тисяч в особовому складі ворога і збили чотири літаки та один вертоліт.
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