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Три літаки, корабель та майже 9 тисяч військових: втрати РФ за тиждень

Фото: Росія з 19 по 26 травня втратила в Україні майже 9 тисяч військових (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

З'явилися дані про втрати Росії у війні в Україні за тиждень, з 19 по 126 травня. Зокрема, ЗСУ "приземлили" три літаки, знищили корабель та ліквідували 8900 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка в Telegram.

Загальні бойові втрати противника на 19-26.05 орієнтовно склали:

  • особового складу 8900 осіб ліквідовано,
  • танків - 86 од.,
  • бойових броньованих машин - 173 од.,
  • артилерійських систем - 266 од.,
  • РСЗВ - 9 од.,
  • засобів ППО - 11 од,
  • літаків - 3 од.,
  • корабель - 1 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 270 од,
  • крилатих ракет - 5 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 388 од,
  • спеціальної техніки - 34 од.

Втрати РФ в Україні

Цей тиждень виявився досить результативним. Саме цієї сімденки РФ побила новий рекорд втрат у 500 тисяч військових.

Крім того, ЗСУ збили три літаки окупантів. Зокрема, вчора президент Володимир Зеленський розповів, що черговий Су-25 РФ вдалося "приземлити" у Донецькій області.

Додамо, що 19 травня ЗСУ знищили ще один російський корабель. Ним виявився морський тральщик "Ковровец".

Нагадаємо, за минулий тиждень ЗСУ "відмінусували" 10 тисяч в особовому складі ворога і збили чотири літаки та один вертоліт.

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