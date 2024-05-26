Три самолета, корабль и почти 9 тысяч военных: потери РФ за неделю

Появились данные о потерях России в войне в Украине за неделю, с 19 по 126 мая. В частности, ВСУ "приземлили" три самолета, уничтожили корабль и ликвидировали 8900 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка в Telegram.
Общие боевые потери противника на 19-26.05 ориентировочно составили:
Эта неделя оказалась достаточно результативной. Именно в эту семидневку РФ побила новый рекорд потерь в 500 тысяч военных.
Кроме того, ВСУ сбили три самолета оккупантов. В частности, вчера президент Владимир Зеленский рассказал, что очередной Су-25 РФ удалось "приземлить" в Донецкой области.
Добавим, что 19 мая ВСУ уничтожили еще один российский корабль. Им оказался морской тральщик "Ковровец".
Напомним, за прошлую неделю ВСУ "отминусовали" 10 тысяч в личном составе врага и сбили четыре самолета и один вертолет.
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