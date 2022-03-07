Три крупнейшие консалтинговые фирмы разорвали отношения с Россией

"Большая четверка", в которую также входит Deloitte, проводит аудит бухгалтерских книг огромного количества компаний - "голубых фишек", что часто является ключом к получению поддержки международных инвесторов.

"В свете эскалации войны глобальная организация EY больше не будет обслуживать российских государственных клиентов, государственные предприятия или подсанкционные юридические и физические лица в любой точке мира", - говорится в заявлении EY в понедельник.

Кроме того, EY начала реструктуризацию своей российской фирмы-члена, чтобы отделить ее от глобальной сети.

EY заявила, что у нее более 4700 сотрудников в России, которые являются частью ее глобальной сети уже более 30 лет. EY добавила, что помогает 700 сотрудникам в Украине с финансовой поддержкой, переездом, транспортом и иммиграционными услугами.

KPMG заявила в воскресенье, что ее российские и белорусские фирмы покинут сеть KPMG, что затронет 4500 партнеров и сотрудников, а PwC также объявила, что PwC в России покинет свою сеть, что затронет 3700 партнеров и сотрудников.

Deloitte заявила 2 марта, что пересматривает свою деятельность в России и что она не обслуживает никакие структуры центрального правительства России.