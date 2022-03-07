Три найбільші консалтингові фірми розірвали відносини з Росією

Компанія Ernst & Young заявили, що розірве свої зв'язки з операціями в Росії. Вона повторила дії KPMG і PwC, двох інших бухгалтерських і консалтингових фірм "Великої Четвірки".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Велика четвірка", в яку також входить Deloitte, проводить аудит бухгалтерських книг величезної кількості компаній - "блакитних фішок", що часто є ключем до отримання підтримки міжнародних інвесторів.
"У світлі ескалації війни глобальна організація EY більше не буде обслуговувати російських державних клієнтів, Державні підприємства або підсанкційні юридичні та фізичні особи в будь-якій точці світу", - йдеться в заяві EY в понеділок.
Крім того, EY почала реструктуризацію своєї російської фірми-члена, щоб відокремити її від глобальної мережі.
EY заявила, що у неї більше 4700 співробітників в Росії, які є частиною її глобальної мережі вже більше 30 років. EY додала, що допомагає 700 співробітникам в Україні з фінансовою підтримкою, переїздом, транспортом та імміграційними послугами.
KPMG заявила в неділю, що її російські та білоруські фірми покинуть мережу KPMG, що торкнеться 4500 партнерів і співробітників, а PwC також оголосила, що PwC в Росії покине свою мережу, що торкнеться 3700 партнерів і співробітників.
Deloitte заявила 2 березня, що переглядає свою діяльність в Росії і що вона не обслуговує ніякі структури центрального уряду Росії.
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