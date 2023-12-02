Три кроки. Українцям розповіли, як повернути гроші за газ, якщо помилилися під час оплати
Під час оплати за газ може трапитися, що ви помилково внесете гроші на чужий рахунок, не вкажете номер особового рахунку або помилитеся в цифрах. У цьому випадку не варто засмучуватися, гроші можна повернути.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Нафтогазу України" у Facebook.
Для цього вам необхідно написати заяву на повернення переплати в довільній формі. У заяві вкажіть суму, яку ви помилково сплатили, номер свого особового рахунку та реквізити вашого банківського рахунку, на який ви хочете отримати повернення.
До заяви необхідно додати:
- копію паспорта;
- копію ідентифікаційного коду;
- чітке фото чека з помилковою оплатою.
Заяву та документи ви можете надіслати поштою на адресу:
ТОВ ГК "Нафтогаз України" 25009, м. Кропивницький
Або електронною поштою на адресу:
client@gas.ua
Повернення коштів зазвичай здійснюється протягом 30 днів після отримання заяви.
Раніше повідомлялося, що користувачі мобільних програм Приват24 можуть отримувати повідомлення, в яких дублюються платежі за газ. Що робити у такому разі – читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.