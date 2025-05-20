Три країни пригрозили Ізраїлю санкціями через наступ у Газі. Нетаньяху відповів

Канада, Велика Британія та Франція виступили зі спільною заявою, у якій засудили нову хвилю бойових дій Ізраїлю в Секторі Гази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віповідну заяву трьох країн.
Лідери країн попередили, що можуть запровадити санкції, якщо прем’єр Біньямін Нетаньяху не припинить наступ і не забезпечить доступ до гуманітарної допомоги.
У документі зазначається, що дії Ізраїлю щодо переміщення мирного населення суперечать міжнародному праву.
Також йдеться про "неприйнятну" відмову ізраїльського уряду забезпечити гуманітарні потреби цивільних.
"Ізраїль повинен припинити поселення, які є незаконними і підривають життєздатність палестинської держави і безпеку як ізраїльтян, так і палестинців. Ми без вагань вживатимемо подальших заходів, включаючи цілеспрямовані санкції", - йдеться у заяві.
Канада, Велика Британія і Франція підтримали зусилля США, Катару та Єгипту щодо перемир’я, звільнення заручників і створення Палестинської держави як політичного рішення конфлікту.
"Ми продовжуватимемо працювати з Палестинською автономією, регіональними партнерами, Ізраїлем та Сполученими Штатами, щоб досягти консенсусу щодо домовленостей щодо майбутнього Гази, ґрунтуючись на арабському плані", - зазначено спільній заяві.
У відповідь Нетаньяху заявив, що ці країни "винагороджують тероризм" і закликав лідерів Європи підтримати план президента США Дональда Трампа, який передбачає ізраїльський контроль над Газою.
Нагадаємо, 18 травня, Ізраїль розпочав нову операцію в Секторі Газа. Таку операцію назвали "Колісниці Гідеона".
Як зазначав прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, його країна хоче повністю знищити ХАМАС.
На цьому тлі ХАМАС заявив про готовність віддати Ізраїлю частину заручників для нового припинення вогню.
Неназване ізраїльське джерело розповіло CNN, що Ізраїль готовий говорити про припинення вогню тільки за умови капітуляції бойовиків.
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