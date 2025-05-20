Три страны пригрозили Израилю санкциями из-за наступления в Газе. Нетаньяху ответил

Лидеры стран предупредили, что могут ввести санкции, если премьер Биньямин Нетаньяху не прекратит наступление и не обеспечит доступ к гуманитарной помощи.

В документе отмечается, что действия Израиля по перемещению мирного населения противоречат международному праву.

Также говорится о "неприемлемом" отказе израильского правительства обеспечить гуманитарные потребности гражданских.

"Израиль должен прекратить поселения, которые являются незаконными и подрывают жизнеспособность палестинского государства и безопасность как израильтян, так и палестинцев. Мы без колебаний будем принимать дальнейшие меры, включая целенаправленные санкции", - говорится в заявлении.

Канада, Великобритания и Франция поддержали усилия США, Катара и Египта по перемирию, освобождению заложников и созданию Палестинского государства как политического решения конфликта.

"Мы будем продолжать работать с Палестинской автономией, региональными партнерами, Израилем и Соединенными Штатами, чтобы достичь консенсуса относительно договоренностей по будущему Газы, основываясь на арабском плане", - говорится в совместном заявлении.

В ответ Нетаньяху заявил, что эти страны "вознаграждают терроризм" и призвал лидеров Европы поддержать план президента США Дональда Трампа, который предусматривает израильский контроль над Газой.