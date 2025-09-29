Три країни направили в Копенгаген військових для захисту саміту ЄС від дронів

До Данії прибувають військові з Франції, Німеччини та Швеції для захисту від безпілотників. Це рішення пов'язане з нещодавніми атаками дронів на аеропорти країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У середу Копенгаген прийме лідерів ЄС, а в четвер там відбудеться зустріч ширшої Європейської політичної спільноти, до якої входять 47 країн. Влада країни вже посилила охорону з огляду на загрозу атак.
Минулого тижня безпілотники порушили роботу шести аеропортів Данії, включно з Копенгагеном, найбільшим у Північній Європі. Прем'єр-міністр Метте Фредеріксен назвала це гібридною атакою проти своєї країни.
Хоча офіційно Копенгаген не вказав на конкретного винуватця, Фредеріксен заявила, що головним джерелом загрози для Європи є Росія. У Кремлі причетність заперечують.
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомив, що країна направить системи "Counter-UAS" і вже передала Данії кілька радіолокаційних установок. Шведська поліція також відправить сили до Копенгагена, а до забезпечення безпеки долучаться і норвезькі правоохоронці.
Франція виділить військовий вертоліт Fennec і групу з 35 фахівців для роботи з противодронними системами. Німеччина направить близько 40 солдатів, які займуться виявленням і нейтралізацією безпілотників.
Операція в Копенгагені триватиме до 7 жовтня, повідомили в уряді Німеччини. Солдати прибудуть із необхідним обладнанням для протидії загрозі.
У неділю Данія заборонила польоти цивільних дронів після того, як безпілотники були помічені поруч із військовими об'єктами. НАТО у відповідь на ситуацію посилило свою місію в Балтійському морі, а німецький фрегат прибув до Копенгагена для контролю повітряного простору.
Нагадаємо, 1 жовтня в Копенгагені відбудеться неформальний саміт лідерів Євросоюзу, на якому обговорять нову стратегію оборони. Передбачається, що на саміті військових можливостей ЄС обговорять створення "стіни дронів" для виявлення, відстеження та знищення безпілотників, а також проєкти для швидкого реагування на вторгнення літаків у небо Європи.
За інформацією The Times, у НАТО готуються до посилення правил застосування сили проти Росії. Йдеться про перехід від місії патрулювання до повноцінної системи ППО.