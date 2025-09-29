Три країни направили в Копенгаген військових для захисту саміту ЄС від дронів

У середу Копенгаген прийме лідерів ЄС, а в четвер там відбудеться зустріч ширшої Європейської політичної спільноти, до якої входять 47 країн. Влада країни вже посилила охорону з огляду на загрозу атак.

Дрони паралізували аеропорти

Минулого тижня безпілотники порушили роботу шести аеропортів Данії, включно з Копенгагеном, найбільшим у Північній Європі. Прем'єр-міністр Метте Фредеріксен назвала це гібридною атакою проти своєї країни.

Хоча офіційно Копенгаген не вказав на конкретного винуватця, Фредеріксен заявила, що головним джерелом загрози для Європи є Росія. У Кремлі причетність заперечують.

Підтримка союзників

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомив, що країна направить системи "Counter-UAS" і вже передала Данії кілька радіолокаційних установок. Шведська поліція також відправить сили до Копенгагена, а до забезпечення безпеки долучаться і норвезькі правоохоронці.

Франція виділить військовий вертоліт Fennec і групу з 35 фахівців для роботи з противодронними системами. Німеччина направить близько 40 солдатів, які займуться виявленням і нейтралізацією безпілотників.

НАТО посилює присутність

Операція в Копенгагені триватиме до 7 жовтня, повідомили в уряді Німеччини. Солдати прибудуть із необхідним обладнанням для протидії загрозі.

У неділю Данія заборонила польоти цивільних дронів після того, як безпілотники були помічені поруч із військовими об'єктами. НАТО у відповідь на ситуацію посилило свою місію в Балтійському морі, а німецький фрегат прибув до Копенгагена для контролю повітряного простору.