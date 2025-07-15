Три країни ЄС проти зменшення стелі цін на російську нафту, - глава МЗС Данії

Міністр не впевнений у досягненні політичної згоди щодо 18-го пакету санкцій проти РФ сьогодні. Але, за його словами, якщо цього не станеться сьогодні, то це станеться завтра, 16 липня.

Глава МЗС Данії вважає, що важливо "скористатися імпульсом, створеним новими повідомленнями Трампа вчора", щоб посилити тиск на Росію та застосувати санкції.

"Я вже давно виступаю за більш трансатлантичний підхід. Ми повинні чинити набагато більший тиск на російську економіку, тому, на мою думку, одним із ключових елементів пакету санкцій є зниження ціни на нафту", - сказав Расмуссен.

За його слова, поки що немає консенсусу в ЄС щодо цього, і три країни виступають проти.

"Чи відбудеться це під час зустрічі сьогодні, чи пізніше сьогодні, чи завтра, я не можу точно передбачити, але я дуже, дуже оптимістично налаштований, і я думаю, що зараз саме час… справді, посадити Путіна за стіл переговорів", - додав міністр.