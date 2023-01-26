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Три керовані авіаракети росіян Х-59 під час атаки впали самі, - Ігнат

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Київ, Четвер 26 січня 2023 15:27
Три керовані авіаракети росіян Х-59 під час атаки впали самі, - Ігнат Фото: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Під час масованого ранкового удару РФ українським силам вдалося знищити чотири керовані авіаційні ракети Х-59. При цьому три й без збиття не долетіли до цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телеканалу "Київ".

"Маємо 55 (запущених окупантами ракет - ред.), з них 40 ракет - повітряного базування, два "Кинджали" зафіксовані, решта - до 9 "Калібрів", а також чотири Х-59 авіаційних збито, а три - десь там не долетіли до цілі", - розповів Ігнат.

Він відзначив роботу українських захисників, які збили ворожі цілі та зазначив, що оборонці показали хороший результат, коли "не всі обіцяні системи ППО надійшли до нашої країни".

Нагадаємо, що сьогодні, 26 січня російські війська завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Під прицілом ворога знову опинилася енергетична інфраструктура нашої країни.

Загалом ворог запустив 55 ракет, але українським захисникам вдалося збити 47.

Прильоти по критичній та цивільній інфраструктурі зафіксували у Києві та області, у Вінницькій та Одеській областях, де зокрема, наразі найважча ситуація з електрикою.

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